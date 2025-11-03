Головна Спорт Новини
Набрав хід: Маліновський забив уперше за півтора роки за «Дженоа»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Набрав хід: Маліновський забив уперше за півтора роки за «Дженоа»
Руслан провів дев'ять матчів за свій клуб з десяти можливих у межах Серії А
Джерело: Офіційний сайт «Дженоа»

Після надрезультативного вікна у відборі на Чемпіонаті світу-2026 Руслан проявив себе і на клубному рівні

Український хавбек Руслан Маліновський відзначився дебютним голом у поточному сезоні 2025/2026 італійської Серії А. Про це повідомляє «Главком»

Сталося це у матчі 10-го туру чемпіонату, де «Дженоа», за яку українець грає вже третій сезон, зустрічалася із «Сассуоло». До матчу з суперниками генуезці перебували на останньому місці турнірної таблиці, через що звільнили колишнього тренера Патріка Вієйру та призначили замість нього у статусі виконуючого обов'язків Роберто Мурджіту. 

Маліновський вийшов у стартовому складі, але розпочав матч для себе не найкращим чином. Він заробив жовту картку і пропустить наступний матч через перебір зауважень. Проте це стало мотивацією для українця максимально викластися у поєдинку проти «чорно-зелених». І Руслан не розчарував: під час розіграшу кутового м'яч потрапив до українця, який той зі своєї профільної дальньої дистанції відправив м'яч у ворота, обвівши воротаря. Для нього цей гол став першим за клуб у поточному сезоні, а востаннє він забивав в офіційному поєдинку за «Дженоа» ще у травні 2024 року проти «Болоньї».

Попри те, що українського футболіста замінили на 59-й хвилині за нічийного рахунку 1:1, «Дженоа» зуміла вирвати перемогу (2:1) завдяки голу на 90+3 хвилині від Лео Естігора, перервавши свою безвиграшну серію. Цей успіх дозволив команді піднятися з останньої сходинки турнірної таблиці на вісімнадцяте місце, майже вибравшись з зони пониження у Серію B. 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

