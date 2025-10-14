Хорватія – Україна: де дивитися гру кваліфікації Євро-2027 (U-21) з футболу

Гра Хорватія – Україна відбудеться в місті Велика Гориця

Сьогодні, 14 жовтня, молодіжна збірна України проведе свій третій матч відбірного турніру Євро-2027 (U-21). Про це інформує «Главком».

Гра Хорватія – Україна відбудеться в місті Велика Гориця на однойменному стадіоні й розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку – на YouTube-каналі УАФ.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Назар Домчак («Карпати» Львів), Іван Пахолюк («Колос» Ковалівка), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – «Верес» Рівне), Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – «Рух» Львів), Микола Огарков («Олександрія»).

Півзахисники: Олег Федор («Карпати» Львів), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – «Зоря» Луганськ), Іван Лосенко («Кудрівка»), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Тимур Тутєров («Сандерленд», Англія), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Богдан Попов («Емполі», Італія).

Як повідомляв «Главком», Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».