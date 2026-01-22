Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу стартує на Євро-2026 матчем проти вірменів

Футзальний чемпіонат Європи розпочався вчора, 21 січня 2026 року

Збірна України з футзалу вважається фаворитом матчу проти Вірменії на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком».

За версією одного з міжнародних букмекерів, українська національна команда сьогодні, 22 січня 2026 року, має впоратися з вірменською.

Так, можливість перемоги синьо-жовтих оцінюється коефіцієнтом 1,21, а нічия й потенційний успіх суперника однаковим коефіцієнтом – 6,00.

Ймовірність того, що команди заб'ють сім або більше голів, представлена показником 1,83, тоді як шість і менше – 1,75. Коефіцієнт 1,65 пропонується на звитягу України з різницею в три гола або більше, два гола або менше – 1,95.

У групі В також перебувають Литва й Чехія. Для виходу до 1/4 фіналу плейоф потрібно фінішувати в топ-2 квартету.

Нагадаємо, матч Україна – Вірменія в литовському Каунасі розпочнеться о 17:00 за Києвом. Раніше ми повідомляли, де дивитися цю гру.