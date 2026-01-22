Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
Збірна України з футзалу стартує на Євро-2026 матчем проти вірменів
Джерело: офіційний сайт Асоціації футзалу України

Футзальний чемпіонат Європи розпочався вчора, 21 січня 2026 року

Збірна України з футзалу вважається фаворитом матчу проти Вірменії на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком».

За версією одного з міжнародних букмекерів, українська національна команда сьогодні, 22 січня 2026 року, має впоратися з вірменською.

Так, можливість перемоги синьо-жовтих оцінюється коефіцієнтом 1,21, а нічия й потенційний успіх суперника однаковим коефіцієнтом – 6,00.

Ймовірність того, що команди заб'ють сім або більше голів, представлена показником 1,83, тоді як шість і менше – 1,75. Коефіцієнт 1,65 пропонується на звитягу України з різницею в три гола або більше, два гола або менше – 1,95.

У групі В також перебувають Литва й Чехія. Для виходу до 1/4 фіналу плейоф потрібно фінішувати в топ-2 квартету.

Нагадаємо, матч Україна – Вірменія в литовському Каунасі розпочнеться о 17:00 за Києвом. Раніше ми повідомляли, де дивитися цю гру.

Читайте також:

Теги: Збірна України футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У другому спарингу нашій команді не вдалося стримати чинних чемпіонів Європи
Збірна України з футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
22 грудня, 2025, 16:38
Жеребкування Ліги націй відбудеться 12 лютого 2026 року в Брюсселі
Стала відома дата жеребкування Ліги націй: з ким може зіграти Україна
24 грудня, 2025, 12:19
Руслан Маліновський став переможцем референдуму «Золотий досвід»
Визначився володар футбольної премії «Золотий досвід»-2025
1 сiчня, 15:50
Марія Мисловська працювала на першому в історії футзалу Чемпіонаті світу серед жінок
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
1 сiчня, 19:05
Самі Трабелсі залишив свою посаду після поразки в 1/8 фіналу КАН
Потенційний суперник України на чемпіонаті світу з футболу лишився без тренера
5 сiчня, 14:16
Перший клубний вікенд нового року виявився доволі насиченим для українських легіонерів
Голи Ваната і Циганкова, трофей Яремчука. Як минув вікенд для легіонерів збірної України
6 сiчня, 13:50
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
13 сiчня, 16:55
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Дубль Ваната й асист Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
19 сiчня, 16:03
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Збірна України втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА
20 сiчня, 08:11

Новини

Легендарний боснійський бомбардир повернувся до Німеччини
Легендарний боснійський бомбардир повернувся до Німеччини
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу
Федерація баскетболу України обрала нових тренерів молодіжних збірних
Федерація баскетболу України обрала нових тренерів молодіжних збірних
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону
Україна здобула нагороду юніорського чемпіонату Європи з біатлону

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua