Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
Футзальний чемпіонат Європи розпочався вчора, 21 січня 2026 року
Збірна України з футзалу вважається фаворитом матчу проти Вірменії на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком».
За версією одного з міжнародних букмекерів, українська національна команда сьогодні, 22 січня 2026 року, має впоратися з вірменською.
Так, можливість перемоги синьо-жовтих оцінюється коефіцієнтом 1,21, а нічия й потенційний успіх суперника однаковим коефіцієнтом – 6,00.
Ймовірність того, що команди заб'ють сім або більше голів, представлена показником 1,83, тоді як шість і менше – 1,75. Коефіцієнт 1,65 пропонується на звитягу України з різницею в три гола або більше, два гола або менше – 1,95.
У групі В також перебувають Литва й Чехія. Для виходу до 1/4 фіналу плейоф потрібно фінішувати в топ-2 квартету.
Нагадаємо, матч Україна – Вірменія в литовському Каунасі розпочнеться о 17:00 за Києвом. Раніше ми повідомляли, де дивитися цю гру.
