«Хочеш перемагати – роби дубль». Результати сьомого туру Ліги Європи

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Ніколо Пізіллі вперше у сезоні відзначився забитими м'ячами за «Рому»
фото: REUTERS/Remo Casilli

Одразу чотири команди здобули перемоги завдяки подвійній результативності своїх гравців

У четвер, 23 січня 2026 року, повернувся після місячної паузи другий за рангом клубний турнір Європи – Ліга Європи. Про це повідомляє «Главком».

У порівнянні з минулим туром кількість команд з українцями у складі зменшилася. Так, Олександр Зінченко був виключений з заявки «Ноттінгема» через те, що гравець ймовірно змінить АПЛ на нідерландську Ередивізі. Тому єдиним клубом з українським інтересом була «Рома» з Артемом Довбиком. Щоправда, нападник наразі відновлюється від важкої травми паху, тому у матчі участі не брав. 

Утім навіть без Довбика у складі італійський клуб зумів здобути перемогу над «Штутгартом». Німецька команда підходила до матчу з «Вовчицею» з трьома поспіль перемогами і заявкою на топ-8 етапу ліги, але і «Рома» мала солідну серію з чотирьох поспіль вікторій. Обидві команди розуміли, що цей поєдинок може багато що вирішити у розрізі посіву на стадії плейоф, через що очікувалася напружена боротьба. Попри намагання від «Штутгарту» відігратися, італійці відзначилися двічі завдяки дублю Ніколо Пізіллі. Перший з його забитих м'ячів був дуже ефектним: півзахисник мчав у штрафну зону після передачі від Матіаса Суле, і завдяки помилці від гравця німецької команди зумів обіграти голкіпера. Другий гол Пізіллі забив не менш яскраво завдяки елегантному удару низом повз захисника воріт. Завдяки підсумковій перемозі 2:0 команда Джана П'єро Гасперіні піднялася на шосту позицію і має шанс отримати статус сіяної у наступних раундах. 

Дубль від Пізіллі став неостаннім під час сьомого туру. Так само двома забитими м'ячами за одну гру відзначилися Діон Бельо («Динамо Загреб»), Керим-Сам Алайбегович («РБ Зальцбург»), Тьягу Гувея («Ніцца»). Усі ці звитяги принесли їхнім командам перемоги, а Діона Бельо підняли на друге місце у рейтингу найкращих голеодорів турніру. Хорват тепер ділить його з чотирма іншими гравцями, у яких по чотири голи. 

Перед останнім туром шість команд втратили шанс продовжити участь у турнірі. Такими стали «Штурм Грац», «Рейнджерс», «Ніцца», «Утрехт», «Мальме» і «Маккабі Тель-Авів». У складній ситуації перебувають ще п'ять команд, яким для проходу далі необхідна лише перемога (деяким – з різницею у більш, ніж два м'ячі). Це стосується «Феєнорда», «Базеля», «РБ Зальцбурга», «ФКСБ Стяуа» та «Гоу Ехед Іглс». Натомість одразу 19 команд гарантували собі прохід щонайменше до 1/16 фіналу, тому останній тур буде принциповим і для розподілу посіву, і для визначення всіх учасників «євровесни». 

Ліга Європи. Груповий етап ліги. Сьомий тур (22 січня 2026 року)

«Рома» – «Штутгарт» 2:0 (1:0)

  • Голи: Пізіллі (40, 90+3)

«Болонья» – «Селтік» 2:2 (0:2)

  • Голи: Даллінга (58), Роу (72) – Хатате (6), Трасті (40)

«Бранн» – «Мідтьюлланд» 3:3 (1:2)

  • Голи: Гольм (19), Корнвіг (68), Солтведт (90+10) – Ерлич (4), Жуніор Брумаду (31), Ерлич (70)

«Вікторія Пльзень» – «Порту» 1:1 (1:0)

  • Голи: Черв (6) – Гюль (90)

«Мальме» – «Црвена Звезда» 0:1 (0:1)

  • Голи: Костов (16)

ПАОК – «Бетіс» 2:0 (0:0)

  • Голи: Живкович (67), Якумакіс (86)

«Фейєнорд» – «Штурм Грац» 3:0 (1:0)

  • Голи: Ватанабе (5), Хадж Мусса (68), Боржес (90)

«Фенербахче» – «Астон Вілла» 0:1 (0:1)

  • Голи: Саччо (25)

«Фрайбург» – «Маккабі Тель-Авів» 1:0 (0:0)

  • Голи: Матанович (82)

«Янг Бойз» – «Ліон» 0:1 (0:1)

  • Голи: Мейтленд-Найлс (45+1)

«Брага» – «Ноттінгем» 1:0 (0:0)

  • Голи: Єйтс (автогол, 54)

«Динамо Загреб» – «ФКСБ Стяуа» 4:1 (2:1)

  • Голи: Бакрар (7), Бельо (11, 71), Куленович (90+3) – Бірліджа (42)

«РБ Зальцбург» – «Базель» 3:1 (3:0)

  • Голи: Алайбегович (4, 12), Краціг (35) – Агбоніфо (56)

«Ніцца» – «Гоу Ехед Іглс» 3:1 (2:0)

  • Голи: Ванхутте (10), Гувея (41, 59) – Стоккерс (68)

«Рейнджерс» – «Лудогорець» 1:0 (1:0)

  • Голи: Діоманде (33)

«Сельта» – «Лілль» 2:1 (1:0)

  • Голи: Сведберг (1), Старфельт (69) – Жиру (86)

«Утрехт» – «Генк» 0:2 (0:0)

  • Голи: Ель Оуадхі (54), Гейманс (83)

«Ференцварош» – «Панатінаїкос» 1:1 (0:0)

  • Голи: Деле (62) – Зарурі (86)

Нагадаємо, що минулого туру Ліги Європи найприємнішою подією дня стало повернення Зінченка у стартовий склад «Ноттінгема». Він провів на полі весь матч, за який виконав здійснив удари по воротах, і допоміг «Ноттінгему» здобути перемогу над «Утрехтом» у напруженому до останніх хвилин матчі.

