Крулько: Біатлонні змагання, які колись проходили в Росії, потрібно забирати в Україну

Крулько вважає, що біатлонний комплекс у Буковелі може стати одним з найкращих у світі

Крулько: У Східній Європі ми маємо стати тим місцем, де буде проходити один з етапів Кубка світу

Керівник Федерації біатлону України Іван Крулько в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про те, на якому етапі перебуває будівництво біатлонного комплексу в Буковелі.

«Там дійсно зроблений дуже класний стадіон в прекрасному місці. З чудовим оглядом.

Він буде, на мою думку, одним з найкращих у світі, якщо там колись будуть проходити Кубки світу. Тому що такої траси, яку буде видно з трибун, немає ні на одному з стадіонів світу. От хто любить біатлон, він розуміє, що ти, коли перебуває на стадіоні, бачиш лише старт, фініш і стрільбу. А далі біатлоністи втекли і ти тільки на екранах можеш бачити, що відбувається.

А тут траса таким чином спланована, що десь 70% всього, що відбувається, ти бачиш перед собою. Тобто ти слідкуєш наживо, як біатлоністи піднімаються в гору. Там є свій дуже крутий вайб», – сказав Крулько.

Він також наголосив, що війна сильно вплинула на розбудову комплексу.

«Там потрібні ще інвестиції – щоб доробити освітлення, асфальтне покриття на самому стадіоні. До цього часу там немає адміністративного корпусу. Хоча все під адміністративний корпус підготовлено. У звичайному режимі адмінбудівлю можна використовувати як ресторан або івент-холл. А під час змагань воно все може стати інфраструктурою для проведення біатлонних змагань.

Важливо, що цей комплекс будувався з постійною комунікацією з IBU, що туди спеціалісти приїжджали, давали рекомендації, як правильно зробити, щоб потім стадіон був сертифікований. І, в принципі, представники IBU, які приїжджали, вони відзначають, що є перспектива для того, щоб тут проводились міжнародні змагання найвищого рівня.

Звісно, в час війни це, мабуть, не пріоритет для країни інвестувати туди кошти. Але, взагалі, ідеологічно і стратегічно ті змагання, які проходили колись в російських Ханти-Мансійську або в Сочі, потрібно забирати в Україну. Це ближче до решти Європи по логістиці. І в Східній Європі ми маємо стати тим місцем, де буде проходити один з етапів Кубка світу впродовж біатлонного сезону. Я вже не кажу про змагання іншого рівня, Кубка IBU або юніорський чемпіонат», – зазначив керівник Федерації біатлону України.

Нагадаємо, Крулько прокоментував ймовірність появи в збірній України російських та білоруських тренерів і спортсменів.