Світоліна здолала росіянку Шнайдер у двох сетах

Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола Australian Open-2026, у двох сетах здолавши росіянку Діану Шнайдер – 7:6, 6:3. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет минув у рівній боротьбі – обидві тенісистки мали проблеми з утриманням власної подачі, обмінявшись серією брейків у середині партії. За такого сценарію сет дійшов до тайбрейку, де вирішальну перевагу здобула Світоліна: повівши 5:4, українка подала дві подачі на виліт – 7:4.

У другій партії Світоліна першою вийшла вперед, зробивши брейк і повівши 3:1. Утім, Шнайдер швидко відповіла зворотним брейком після подвійної помилки українки. Серія взаємних помилок і брейків тривала, а за рахунку 5:3 Світоліна вийшла подавати на матч. Завершальний гейм українка провела впевнено – 6:3.

Australian Open-2026. 3 коло

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Діана Шнайдер (23) – 2:0 (7:6(4), 6:3).

Варто зазначити, що у 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни, які робила пропагандистка Маргарити Симонян.

Нещодавно Шнайдер заявила, що сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна.

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У 2024 році Шнайдер разом із іншою росіянкою Міррою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді.