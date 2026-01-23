Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна перемогла прихильницю Путіна у третьому колі Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна перемогла прихильницю Путіна у третьому колі Australian Open
Світоліна продовжує перемагати у Австралії
фото: AP

Світоліна здолала росіянку Шнайдер у двох сетах

Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола Australian Open-2026, у двох сетах здолавши росіянку Діану Шнайдер – 7:6, 6:3. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет минув у рівній боротьбі – обидві тенісистки мали проблеми з утриманням власної подачі, обмінявшись серією брейків у середині партії. За такого сценарію сет дійшов до тайбрейку, де вирішальну перевагу здобула Світоліна: повівши 5:4, українка подала дві подачі на виліт – 7:4.

У другій партії Світоліна першою вийшла вперед, зробивши брейк і повівши 3:1. Утім, Шнайдер швидко відповіла зворотним брейком після подвійної помилки українки. Серія взаємних помилок і брейків тривала, а за рахунку 5:3 Світоліна вийшла подавати на матч. Завершальний гейм українка провела впевнено – 6:3.

Australian Open-2026. 3 коло

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Діана Шнайдер (23) – 2:0 (7:6(4), 6:3).

Варто зазначити, що у 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни, які робила пропагандистка Маргарити Симонян.

Нещодавно Шнайдер заявила, що сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна.

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У 2024 році Шнайдер разом із іншою росіянкою Міррою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді. 

Теги: теніс Еліна Світоліна Australian Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наомі Осака перемагала на мельбурнських кортах у 2019 та 2021 роках
Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом
21 сiчня, 10:38
Юлія Стародубцева ще не долала перше коло на австралійському Грендслемі, тричі поспіль програвавши на старті змагань
Стародубцева завершила виступи на Australian Open
19 сiчня, 21:23
Туркеня починала свій виступ на першому Грендслемі сезону з кваліфікації
Турецька тенісистка Сонмез вразила публіку в перший день Australian Open
19 сiчня, 01:20
Ангеліні Калініній жодного разу не вдавалося пройти кваліфікацію Australian Open: її найкращим результатом було друге коло
Три з трьох. Усі українські тенісисти сьогодні здобули перемоги на Australian Open
13 сiчня, 15:14
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з диктатором Лукашенком та підписувала листа на його підтримку
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
12 сiчня, 12:31
У профілі тенісистки з Єгипту зазначено, що вона з 14 років грає в теніс
Міжнародна федерація тенісу оновить правила після тенісного «цирку» в Кенії
11 сiчня, 00:36
Марта та Георгій одружилися у листопаді 2023 року
Тенісистка Костюк зворушливо розповіла, як шлюб вплинув на її кар'єру
3 сiчня, 10:22
Вільямс – колишня перша ракетка світу
Легендарна 45-річна тенісистка отримала спеціальне запрошення для участі в Australian Open
2 сiчня, 11:35
Людмила та Надія прагнуть повернутися до когорти найсильніших парниць світу
Сестри Кіченок об'єднаються на корті на початку нового сезону
27 грудня, 2025, 22:28

Новини

18-річна Лепська здобула бронзу міжнародного турніру з кульової стрільби
18-річна Лепська здобула бронзу міжнародного турніру з кульової стрільби
Світоліна перемогла прихильницю Путіна у третьому колі Australian Open
Світоліна перемогла прихильницю Путіна у третьому колі Australian Open
У Казахстані фанати «Брюгге» отримали п'ять діб арешту за купальники із фільму «Борат»
У Казахстані фанати «Брюгге» отримали п'ять діб арешту за купальники із фільму «Борат»
Одіозна Путінцева з черговим скандалом пройшла до 1/8 Australian Open
Одіозна Путінцева з черговим скандалом пройшла до 1/8 Australian Open
Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua