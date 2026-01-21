Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня

Головна Спорт Новини
Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Україна матиме найменше представництво у другому раунді Australian Open за останні п'ять років
фото: Jimmie48/WTA

Невдалий виступ на австралійський «мейджорі» триває

Третій ігровий день основної сітки Australian Open-2026 виявився вкрай невдалим для представниць України: і в одиночному, і в парному розрядах наші тенісистки зазнали поразок. Про це повідомляє «Главком».

В одиночному розряді особливу увагу зібрав на собі дебют Олександри Олійникової в основі турнірів Grand Slam. 25-річна українка дала справжній бій чинній чемпіонці турніру, дев'ятій ракетці світу Медісон Кіз. Олійникова шокувала імениту суперницю на старті першого сету, повівши з рахунком 4:0. Американка зуміла відігратися, але українка знову вийшла вперед і при рахунку 6:5 подавала на партію. Усе ж досвідчена Кіз перевела гру на тай-брейк, де українка також вела 4:0 та 6:4, але зрештою поступилася 6:8. Після виснажливої першої партії, що тривала понад годину, у другому сеті боротьби не вийшло – Кіз впевнено перемогла 6:1. 

Не змогла розвинути успіх після проходження кваліфікації й Ангеліна Калініна. У матчі проти китаянки Ван Сіньюй українка поступилася з однаковим рахунком 3:6, 3:6. Долю обох сетів вирішили кінцівки: у першій партії після рівного рахунку 3:3 китаянка виграла три гейми поспіль, а в другій Калініна навіть вела з брейком 3:1, проте знову дозволила суперниці перехопити ініціативу. Головним чинником поразки стала потужна подача Ван Сіньюй, яка виконала 10 ейсів проти лише одного в Ангеліни Калініної. Для Калініної це вже третя поспіль поразка на старті австралійського мейджора. Таким чином, з одиночного розряду вибули вже п'ять із шести українок – Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна. Єдиною представницею України в другому колі залишається Еліна Світоліна.

Невдачі продовжилися і в парному розряді, де Людмила Кіченок у тандемі з американкою Кеті Волинець завершила виступи вже в першому колі. Українсько-американська пара в затяжному матчі, що тривав майже три години, поступилася дуету Анастасії Павлюченкової та Клари Таусон. Кіченок і Волинець змогли вирвати перемогу в першому сеті на напруженому тай-брейку (10:8), проте не втримали перевагу у двох наступних партіях, програвши їх з ідентичним рахунком 4:6. Тепер українські вболівальники покладають надії на Надію Кіченок та Даяну Ястремську, які ще мають стартувати у парній сітці, а також на подальший шлях Еліни Світоліної в одиночному розряді.

Нагадаємо, що Олійникова одягнула футболку із закликом допомогти Україні. На післяматчеву пресконференцію українська тенісистка прийшла у футболці з написом: «Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити».

Теги: Людмила Кіченок Ангеліна Калініна Australian Open теніс

