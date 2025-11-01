Головна Спорт Новини
Аутсайдер минулих сезонів НБА історично для себе почав сезон

glavcom.ua
Аутсайдер минулих сезонів НБА історично для себе почав сезон
Віктор Вембаньяма вчергове потішив вболівальників влучною триочковою спробою
Джерело: Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

«Сан-Антоніо» блискуче увійшли в новий розіграш ліги

«Сан-Антоніо Сперс» увійшли в історію франшизи, здобувши перемогу над «Маямі Гіт» з рахунком 107:101. Про це повідомляє «Главком»

Одним з ключових причин успіху в грі проти стала домінантна гра Віктора Вембаньями. Французький центровий продемонстрував вражаючу статистику з 27 очок, 18 підбирань, 6 передач та 5 блок-шотів. При цьому молодий гравець провів на полі безпрецендентні 39 хвилин та 41 секунду, перебуваючи на лаві запасних менше 20 секунд, а також розширив свою статистику матчів з щонайменше одним блок-шотом до 90 ігор поспіль, ставши четвертим в історії НБА за цим показником. 

Завдяки виграним матчам проти «Далласа» (92:125), «Нью-Орлеана» (116:120) в овертаймі, «Брукліна» (118:107), «Торонто» (121:103) та Маямі (107:101) шпори вперше в історії клубу почали сезон з рекорду 5-0. До того найуспішнішими серіями під час відкриття сезону були 4 стартові перемоги у сезоні 2017/2018, коли вдалося обіграти «Міннесоту», «Чикаго», «Торонто» та «Маямі». Наразі «Сан-Антоніо» йде другим у Східній конференції після минулорічних чемпіонів «Оклахоми», які мають одразу 6 поспіль виграних матчів. 

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

