Аутсайдер минулих сезонів НБА історично для себе почав сезон

«Сан-Антоніо» блискуче увійшли в новий розіграш ліги

«Сан-Антоніо Сперс» увійшли в історію франшизи, здобувши перемогу над «Маямі Гіт» з рахунком 107:101. Про це повідомляє «Главком».

Одним з ключових причин успіху в грі проти стала домінантна гра Віктора Вембаньями. Французький центровий продемонстрував вражаючу статистику з 27 очок, 18 підбирань, 6 передач та 5 блок-шотів. При цьому молодий гравець провів на полі безпрецендентні 39 хвилин та 41 секунду, перебуваючи на лаві запасних менше 20 секунд, а також розширив свою статистику матчів з щонайменше одним блок-шотом до 90 ігор поспіль, ставши четвертим в історії НБА за цим показником.

Завдяки виграним матчам проти «Далласа» (92:125), «Нью-Орлеана» (116:120) в овертаймі, «Брукліна» (118:107), «Торонто» (121:103) та Маямі (107:101) шпори вперше в історії клубу почали сезон з рекорду 5-0. До того найуспішнішими серіями під час відкриття сезону були 4 стартові перемоги у сезоні 2017/2018, коли вдалося обіграти «Міннесоту», «Чикаго», «Торонто» та «Маямі». Наразі «Сан-Антоніо» йде другим у Східній конференції після минулорічних чемпіонів «Оклахоми», які мають одразу 6 поспіль виграних матчів.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.