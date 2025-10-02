USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
Сезон в НБА стартує 21 жовтня
Видання USA Today опублікувало рейтинг найкращих 25 гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) перед стартом сезону-2025/2026. Про це інформує «Главком».
Топ-25 гравців НБА за версією USA Today перед стартом нового сезону:
- Нікола Йокіч («Денвер Наггетс»).
- Шей Гілджес-Александер («Оклахома-Сіті Тандер»).
- Янніс Адетокунбо («Мілуокі Бакс»).
- Лука Дончич (Лос-Анджелес Лейкерс).
- Ентоні Едвардс («Міннесота Тімбервулвз»).
- Стефен Каррі («Голден Стейт Уорріорз»).
- Віктор Вембаньяма («Сан-Антоніо Сперс»).
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс» ).
- Кевін Дюрант («Х'юстон Рокетс»).
- Донован Мітчелл (Клівленд Кавальєрс).
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк Нікс).
- Кейд Каннінгем («Детройт Пістонс»).
- Ентоні Девіс («Даллас Маверікс»).
- Кавай Леонард («Лос-Анджелес Кліпперс»).
- Девін Букер («Фінікс Санз»).
- Паоло Банкеро («Орландо Меджік»).
- Джейлен Вільямс (Оклахома-Сіті Тандер).
- Карл-Ентоні Таунс («Нью-Йорк Нікс»).
- Джоел Ембійд («Філадельфія Сіксерс»).
- Джейлен Браун («Бостон Селтікс»).
- Еван Моблі («Клівленд Кавальєрс»).
- Джиммі Батлер («Голден Стейт Уорріорз»).
- Джеймс Харден («Лос-Анджелес Кліпперс»).
- Паскаль Сіакам («Індіана Пейсерс»).
- Джа Морант («Мемфіс Гріззліз»).
Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.
В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena
Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)
Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр
Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0
Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2
Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1
Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)
Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.
