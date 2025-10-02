Головна Спорт Новини
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
Нікола Йокіч очолив рейтинг найкращих гравців НБА
фото: Reuters

Сезон в НБА стартує 21 жовтня

Видання USA Today опублікувало рейтинг найкращих 25 гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) перед стартом сезону-2025/2026. Про це інформує «Главком».

Топ-25 гравців НБА за версією USA Today перед стартом нового сезону:

  1. Нікола Йокіч («Денвер Наггетс»).
  2. Шей Гілджес-Александер («Оклахома-Сіті Тандер»).
  3. Янніс Адетокунбо («Мілуокі Бакс»).
  4. Лука Дончич (Лос-Анджелес Лейкерс).
  5. Ентоні Едвардс («Міннесота Тімбервулвз»).
  6. Стефен Каррі («Голден Стейт Уорріорз»).
  7. Віктор Вембаньяма («Сан-Антоніо Сперс»).
  8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс» ).
  9. Кевін Дюрант («Х'юстон Рокетс»).
  10. Донован Мітчелл (Клівленд Кавальєрс).
  11. Джейлен Брансон (Нью-Йорк Нікс).
  12. Кейд Каннінгем («Детройт Пістонс»).
  13. Ентоні Девіс («Даллас Маверікс»).
  14. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Кліпперс»).
  15. Девін Букер («Фінікс Санз»).
  16. Паоло Банкеро («Орландо Меджік»).
  17. Джейлен Вільямс (Оклахома-Сіті Тандер).
  18. Карл-Ентоні Таунс («Нью-Йорк Нікс»).
  19. Джоел Ембійд («Філадельфія Сіксерс»).
  20. Джейлен Браун («Бостон Селтікс»).
  21. Еван Моблі («Клівленд Кавальєрс»).
  22. Джиммі Батлер («Голден Стейт Уорріорз»).
  23. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Кліпперс»).
  24. Паскаль Сіакам («Індіана Пейсерс»).
  25. Джа Морант («Мемфіс Гріззліз»).

Сезон в НБА стартує 21 жовтня.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

