Аутсайдер у групу до України. Визначилися всі учасники футбольного Євро (відео)

Поєдинки плей-оф були сповнені драматизму

У четвер, 12 листопада, відбулися фінальні поєдинки плей-оф кожного з ешелонів футбольної Ліги націй за право виступати на Євро-2021. Усі зустрічі, в яких визначилися останніх чотири учасники континентальної першості, були сповнені драматизму.

Грузія – Македонія – 0:1

Гол: 0:1 – Ґоран Пандєв (56)

Перемігши завдяки голу легендарного Ґорана Пандєва у Тбілісі, збірна Македонії вперше в історії вийшла в фінальну частину чемпіонату Європи і потрапила там у групу до України, Нідерландів та Австрії.

Угорщина – Ісландія – 2:1

Голи: 0:1 – Ґюльфі Сіґурдссон (11). 1:1 – Лоїк Неґо (88). 2:1 – Домінік Собослаї (90+2)

Угорці, поступаючись після грубої помилки воротаря Петера Ґулачі впродовж практично усього матчу, здобули вражаючу вольову перемогу на заключних секундах зустрічі. Переможний гол дальнім ударом забив їх лідер Домінік Собослаї. Угорщина на Євро-2021 зіграє у неймовірно важкій групі з чинними чемпіонами світу французами, чинними чемпіонами Європи португальцями і ще однією топ-збірною – Німеччиною.

Північна Ірландія – Словаччина – 1:2 д.ч.

Голи: 0:1 – Юрай Куцка (17). 1:1 – Мілан Шкріняр (88, автогол). 1:2 – Міхал Дуріс (110)

Північноірландці врятувалися на заключних хвилинах від поразки в основний час, але в підсумку на Євро одначе не вийшли. Словаччина на континентальній першості зіграє з поляками, іспанцями і шведами.

Сербія – Шотландія – 1:1, по пенальті 4:5

Голи: 0:1 – Раян Крісті (52). 1:1 – Лука Йовіч (90)

Пенальті: Лі Ґріффітс – 0:1. Душан Тадіч – 1:1. Каллум Макґреґор – 1:2. Лука Йовіч – 2:2. Скотт Мактоміней – 2:3. Неманья Ґудель – 3:3. Олівер Макбарні – 3:4. Александар Катай – 4:4. Кенні Маклін – 4:5. Александр Мітровіч – 4:5 (воротар)

Героєм плей-оф за право грати на чемпіонаті Європи для Шотландії став 35-річний воротар Девід Маршалл. У півфіналі шотландці теж виграли в серії пенальті в Ізраїлю і тоді Девід відбив перший удар Ерана Загаві. Цього разу голкіпер парирував останній постріл у виконанні Александара Мітровіча. Цікаво, що шотландці забили у цих двох протистояннях усі десять одинадцятиметрових, причому били їх ті ж футболісти і в однаковій послідовності. На першому за 25 років Євро Шотландія у групі зіграє з англійцями, хорватами і чехами.

Старт перенесеного через пандемію коронавірусу з 2020-го на 2021 рік Євро запланований на 11 червня.