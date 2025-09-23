Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Авторитетний британський сайт попросив вибачення у Мудрика: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Авторитетний британський сайт попросив вибачення у Мудрика: деталі
У матеріалі Goal.com йшлося, що нібито через «допінговий бан» Мудрик розглядає можливість перейти в легку атлетику

Goal.com вибачився перед Михайлом Мудриком за неправдиву публікацію

Авторитетне британське видання Goal.com оприлюднило офіційні вибачення перед футболістом «Челсі» та збірної України Михайлом Мудриком за статтю від 19 вересня, яка містила недостовірну інформацію. Про це інформує «Главком».

У матеріалі йшлося, що нібито через «допінговий бан» Мудрик розглядає можливість перейти в легку атлетику та стати спринтером. Також зазначалося, що він може взяти участь в Олімпіаді-2028.

Наразі Мудрик перебуває під тимчасовим відстороненням, і остаточного рішення у його антидопінговій справі ще немає. Жодних намірів змінювати професію футболіст не має.

«Ми визнаємо, що публікація була неправдивою та завдала шкоди. Приносимо щирі вибачення Михайлу Мудрику за стрес і репутаційну шкоду. Статтю видалено», – йдеться у заяві Goal.com.

Вінгеру «Челсі» та збірної України з футболу Михайлу Мудрику загрожує тривала дискваліфікація за вживання допінгу.

«Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику пред'явлено звинувачення у порушенні антидопінгових правил та використанні забороненої речовини відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил FA. Оскільки ця справа ще відкрита, ми не можемо розкривати подробиці», – цитує The Telegraph слова представника Футбольної асоціації Англії (FA).

Згідно з правилами FA, Мудрика можуть дискваліфікувати на строк до чотирьох років, після того як у 2024 році він здав позитивну пробу А, яка, ймовірно, містить заборонену речовину для покращення результатів – мельдоній.

У грудні Мудрика тимчасово відсторонили від футболу та чекали на результати проби B. Тепер у FA підтвердили, що 24-річному футболісту пред'явлені звинувачення.

Мудрик зіграв 73 матчі за «Челсі», забив 10 м'ячів та віддав 11 гольових передач.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг.

Згідно з інформацією ЗМІ, в організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років.

Вінгер лондонського «Челсі» зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

У серпні 2024 року Мудрик пройшов тест, і він виявився негативним, але вже наступний дав позитивний результат на заборонену речовину. Михайло стверджує, що після серпневого тесту у своєму розпорядку дня нічого не змінив.

Речовина, яку виявили у нього, заборонена у Британії, тож Мудрик вважає, що вона могла потрапити до організму під час перебування за кордоном. «Челсі» проводило власне розслідування, а Мудрик співпрацював з клубом.

Теги: Михайло Мудрик НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Газзаєв: Ми сподіваємося, що до 2026 року ізоляцію буде знято
Екстренер «Динамо» сподівається, що російський футбол повернеться на міжнародну арену у 2026 році
Сьогодні, 14:26
Тиждень тому в першій зустрічі біло-зелені поступилися «Левену» – 0:2
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
19 вересня, 11:09
Чи повернуться команди країни-агресора на міжнародну арену?
Пропагандисти назвали країни, які підтримують повернення Росії у міжнародний футбол
17 вересня, 11:20
Чемпіон Європи у складі збірної Португалії Нані зіграв за медійну команду «Альфа-Банк»
«Покидьки з усього світу». Пропагандист Соловйов прокоментував приїзд до Росії футболіста Нані
15 вересня, 14:16
Олександр Зінченко йде з «Арсенала»
Олександр Зінченко йде з «Арсенала»
2 вересня, 09:57
У церемонії жеребкування взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор Віталій Волочай
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
28 серпня, 15:13
30 серпня полтавська команда зіграє з литовською «Гінтрою»
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» вийшла у фінал другого раунду
28 серпня, 09:54
Васкес за 10 сезонів у складі «Реала» завоював 23 трофеї
П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»
26 серпня, 19:08
У фінальному матчі українські пара футболісти з рахунком 3:1 перемогли команду Великої Британії
Збірна України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП здобула золото чемпіонату Європи
25 серпня, 19:41

Новини

Світоліна достроково завершила сезон
Світоліна достроково завершила сезон
Авторитетний британський сайт попросив вибачення у Мудрика: деталі
Авторитетний британський сайт попросив вибачення у Мудрика: деталі
Визначився суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
Визначився суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт
Уповноважений президента з санкцій розповів, як Україна бореться з поверненням росіян у великий спорт
Екстренер «Динамо» сподівається, що російський футбол повернеться на міжнародну арену у 2026 році
Екстренер «Динамо» сподівається, що російський футбол повернеться на міжнародну арену у 2026 році
Федерація боксу України увійшла до складу World Boxing
Федерація боксу України увійшла до складу World Boxing

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua