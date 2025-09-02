Головна Спорт Новини
Олександр Зінченко йде з «Арсенала»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олександр Зінченко йде з «Арсенала»
фото: dynamo.kiev.ua

Перехід було оформлено в останній день трансферного вікна

Олександр Зінченко, український захисник лондонського «Арсенала», продовжить кар’єру в оренді у «Ноттінгем Форест». Англійський клуб оголосив про підписання угоди на офіційній сторінці у Twitter, передає «Главком».

Орендний контракт діятиме до завершення сезону-2025/26 і не містить обов’язкової опції викупу 28-річного футболіста. Перехід було оформлено в останній день трансферного вікна – до закриття ринку о 19:00 за місцевим часом.

Олександр Зінченко йде з «Арсенала» фото 1

Після трьох стартових турів АПЛ-2025/26 «Ноттінгем» іде на 10-й сходинці, маючи перемогу, нічию та поразку. Минулого сезону команда завершила чемпіонат на сьомому місці.

До слова, 29 серпня у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій. Зокрема, своїх майбутніх суперників дізналися донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

