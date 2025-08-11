Оприлюднено текст мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном

Документ фіксує відсутність територіальних претензій між державами

Минулого тижня Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду, в якій зобов’язалися не застосовувати силу один проти одного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС Вірменії.

Документ фіксує відсутність територіальних претензій між державами та гарантію, що вони не висуватимуть їх у майбутньому. Обидві сторони погодилися поважати суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної.

Угода забороняє будь-які дії – від планування та підготовки до підтримки – які могли б загрожувати чи підривати територіальну цілісність або політичну єдність іншої сторони. Вірменія та Азербайджан також домовилися утримуватися від використання сили чи погроз у взаєминах між собою та не розміщувати на кордоні війська третіх країн.

Крім того, після завершення роботи спільних прикордонних комісій сторони підпишуть окрему угоду щодо делімітації та демаркації державного кордону.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Угода також означає суттєве послаблення впливу Росії на Південному Кавказі.