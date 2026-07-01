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Багаторазовий чемпіон Франції призначив нового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Багаторазовий чемпіон Франції призначив нового тренера
Бруно Женезіо недовго залишався без роботи
фото: EFE

Футбольний гранд визначився з керманичем команди на новий сезон

Бруно Женезіо став головним тренером марсельського «Олімпіка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений фахівець, найімовірніше, уклав із провансальцями контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Хабіба Беє. Останній очолив «Марсель» посеред минулої кампанії замість Роберто Де Дзербі.

Натомість Женезіо донедавна працював із «Ліллем», який очолив влітку 2024 року. У першому сезоні під керівництвом француза «доги» фінішували п'ятими, а в другому піднялися на третю сходинку. Також команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.

Чим відомий Бруно Женезіо

Уродженець Ліона, більше частину ігрової кар'єри провів за однойменний клуб. Також недовго виступав за «Ніццу» та «Мартіг».

У 1999 році очолив «Вільфранш», де пропрацював два сезони. Згодом провів майже рік на чолі «Расинга» з Безансона. У 2007-му повернувся в «Ліон» у ролі скаута. Пізніше був асистентом і головним тренером резервної команди «ткачів», а також помічником у першій.

У 2015 році очолив «Ліон». Провів на чолі рідного колективу чотири сезони. Найкращий результат – друге місце в Лізі 1 у стартовій кампанії. Потім тренував китайський «Бейцзінь Гоань», а в 2021-2023 роках працював із «Ренном». Двічі фінішував четвертим із «червоно-чорними» в чемпіонаті Франції.

«Марсель» у сезоні 2026/27

У прийдешній кампанії провансальці змагатимуться на кількох фронтах. Зокрема, французький гранд повинен стартувати в основному раунді Ліги Європи.

Водночас «Марсель» накопичив чималі борги. За останні три роки – орієнтовно 157 млн євро. Водночас ще в 2022 році провансальці домовилися з УЄФА, що збитки клубу складатимуть не більше 60 млн.

У сезоні 2024/25 «Марсель» перевищив ліміт у два рази. Такі фінансові негаразди та порушення угоди з УЄФА можуть коштувати французькому гранду місця в єврокубках. Долю «Олімпіка» планують вирішити ще до старту нового сезону.

До слова, іспанська «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: Бруно Дженесіо ФК «Олімпік» (Марсель)

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