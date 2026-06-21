«Парі Сен-Жермен» зібрався перехопити трансферну ціль «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ

Помітний на Чемпіонаті світу виконавець зацікавив європейських грандів

Нападник лондонського «Вест Гема» Крісенсіо Саммервілл серйозно зацікавив англійський «Манчестер Юнайтед» і французький «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CaughtOffside.

Першими увагу на нідерландця звернули манкуніанці. МЮ запланував прощання з власним вихованцем Маркусом Рашфордом. Саммервілл повинен стати новим варіантом на флангах атаки команди Майкла Карріка.

На заваді трансферу може стати цінник вінгера. «Вест Гем» прагне отримати за нідерландця орієнтовно 50 млн фунтів. Поторгуватися з лондонцями готовий ПСЖ. Для початку французький гранд нібито запропонував 43 млн.

У сезоні 2025/26 Саммервілл провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і п'ять асистів. Натомість у складі збірної Нідерландів нападник забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу на ЧС-2026.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.