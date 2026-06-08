ПСЖ визначився з долею напарника Забарного

Керівництво володаря Кубка чемпіонів вирішило зіграти на випередження

Французький «Парі Сен-Жермен» підготував контракт для оборонця Вільяна Пачо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Представники еквадорця та клубу перебувають на фінальній стадії перемовин. Центрбек отримав пропозицію перепідписати договір до літа 2030 року. ПСЖ покращить фінансові умови контракту.

Чинна угода Пачо з французьким грандом розрахована до літа 2029-го. Зарплата оборонця складає орієнтовно 185 тисяч євро на тиждень. На «Парк де Пренс» еквадорець відіграв два сезони.

Пачо в нинішній кампанії провів 44 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та одну результативну передачу. Пліч-о-пліч із українським центрбеком Іллею Забарним латиноамериканець зіграв 25 матчів.

До слова, центрбек ПСЖ Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Оборонець зіграв 15 хвилин в овертаймі. У серії пенальті одинадцятиметровий він не виконував.

Нагадаємо, раніше «Парі Сен-Жермен» накинув оком на опальну зірку мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Чемпіон Франції контактував із оточенням уругвайця. Утім, із конкретною пропозицією на іспанський гранд ПСЖ поки не виходив.