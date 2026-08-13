«Карабах» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Столичний гранд продовжить боротьбу за путівку в наступний етап

Сьогодні, 13 серпня 2026 року, азербайджанський «Карабах» на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку зустрінеться з київським «Динамо» в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Карабах» – «Динамо»

Шанси «скакунів» на 10:40 13 серпня виглядають переконливішими, впевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу «Карабаху» виставлено коефіцієнт 1,82. Тим часом імовірну звитягу підопічних Ігоря Костюка оцінено кефом 4,16. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 3,98. Трохи інша ситуація склалася щодо путівки в наступний раунд. На турнірний поступ азербайджанського гранда запропоновано коефіцієнт 2,22. Натомість на місце в плейоф кваліфікації для «Динамо» виставлено кеф 1,69. Зате тотал менше 1,0 оцінено балом 8,49.

Передматчевий стан команд

«Карабах» досі не розпочав сезон на внутрішній арені. Натомість в єврокубках свій шлях команда Гурбана Гурбанова розпочала в кваліфікації Ліги Європи. Там вдалося пройти ісландський «Вестрі». Домашню перемогу над скромним колективом (3:0) гранд здобув зусиллями нападників Саво, Зубіра та Сефаса. Тим часом виїзну перемогу (3:0) забезпечили вінгер Муаддіб, півзахисник Бікальйо та той же Саво. А от другий раунд «скакунам» здолати не вдалося. Обидва поєдинки проти софійського ЦСКА завершилися внічию (0:0, 0:0). Серія одинадцятиметрових виграли болгарські «армійці» (5:4).

«Біло-сині» же після першого матчу мали непростий виїзд у Рівне. Там команда Костюка оформила непросту перемогу над місцевим «Вересом» (2:1). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Тимчик і форвард Пономаренко, який реалізував пенальті. Раніше «Динамо» пішло слідами «Карабаху» в Лізі Європи. Столичний гранд вибив «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки після двох нічиїх (0:0, 0:0) у серії пенальті (4:2). Натомість в другому раунді кваліфікації «біло-сині» не впоралися з ПАОКом із грецьких Салонік (2:3, 0:2). У першому поєдинку голами відзначилися хавбеки Бражко та Лонвейк.

Реклама. 21+ Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Історія очних зустрічей

Поєдинок минулого четверга став для команд першим на офіційному рівні. «Динамо» здобуло перемогу (1:0). Єдиний м'яч оформив Пономаренко.

У радянські часи «біло-сині» регулярно протистояли історичному гранду Азербайджану – бакинському «Нефтчі». Проте, на виїзді киянам було непросто з «нафтовиками». До свого активу «Динамо» записало вісім перемог. Також «біло-сині» зазнали семи поразок у гостях від «Нефтчі», а ще 11 матчів завершилися нічиїми.

Де дивитися матч «Карабах» – «Динамо»

У прямому ефірі протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:00 за київським часом.