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    Роналду звернувся до футболіста, який перебуває в комі

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    Кріштіану Роналду підтримав побитого футболіста - Роналду звернувся до футболіста, який перебуває в комі
    Кріштіану Роналду підтримав побитого футболіста
    Фото з відкритих джерел

    Нападник Денні Ходжсон отримав несподіваний удар по голові від підлітка

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду опублікував звернення до англійського нападника Денні Ходжсона, який перебуває в стані коми в Австралії. На минулому тижні Ходжсон, який виступає за австралійську команду «Джундалуп» з передмістя Петра, отримав сильний удар ззаду по голові на місцевому вокзалі. Винного затримали. Ним виявився 15-річний підліток.

    «Привіт, Денні. Я почув про твою історії. Сподіваюся, ти швидко одужаєш. Я запрошую тебе на одну з наших ігор в Манчестер. Видужуй швидше, мій друг», – сказав Роналду в відеозверненні, яке було показано в програмі 10 News Perth.

    Про ситуацію з Ходжсоном стало відомо завдяки його батькам, які живуть в США. Їм важко було організувати рейс до Австралії, бо перельоти туди в США заборонені через ковід.

    Мати Ходжсона Нікола написала в соцмережах, що їй потрібна допомога. Для цього була створена сторінка на благодійному сайті. Там вдалося зібрати більше $70 тис.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду звернувся до футболіста, який перебуває в комі