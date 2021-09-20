Роналду звернувся до футболіста, який перебуває в комі

Нападник Денні Ходжсон отримав несподіваний удар по голові від підлітка

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду опублікував звернення до англійського нападника Денні Ходжсона, який перебуває в стані коми в Австралії. На минулому тижні Ходжсон, який виступає за австралійську команду «Джундалуп» з передмістя Петра, отримав сильний удар ззаду по голові на місцевому вокзалі. Винного затримали. Ним виявився 15-річний підліток.

«Привіт, Денні. Я почув про твою історії. Сподіваюся, ти швидко одужаєш. Я запрошую тебе на одну з наших ігор в Манчестер. Видужуй швидше, мій друг», – сказав Роналду в відеозверненні, яке було показано в програмі 10 News Perth.

Про ситуацію з Ходжсоном стало відомо завдяки його батькам, які живуть в США. Їм важко було організувати рейс до Австралії, бо перельоти туди в США заборонені через ковід.

Мати Ходжсона Нікола написала в соцмережах, що їй потрібна допомога. Для цього була створена сторінка на благодійному сайті. Там вдалося зібрати більше $70 тис.