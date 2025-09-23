Головна Спорт Новини
Батько Ямаля різко відреагував на неотримання сином «Золотого м'яча»

Батько вінгера «Барселони» Ламіна Ямаля Мунір Насрауї залишився роздратований підсумками голосування «Золотого м'яча». Про це інформує «Главком» з посиланням на Diario Sport.

Ламін посів другу позиції в результаті голосування на приз найкращому футболісту минулого сезону. Володарем нагороди став вінгер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Це не крадіжка, але моральної шкоди було завдано. Ламін Ямаль – безумовно, найкращий футболіст у світі, і я говорю це не тому, що він мій син. Він не має конкурентів. Сталося щось дуже дивне. Наступного року «Золотий м'яч» матиме іспанці», – заявив батько футболіста.

Як повідомлялося, володарем «Золотого м'яча» 2025 року став гравець «ПСЖ» Усман Дембеле.

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році. 

Українці тричі ставали володарями нагороди.

Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Бєланов – у 1986-му, а Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Золотий м'яч Усман Дембеле НОВИНИ ФУТБОЛУ

