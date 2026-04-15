«Баварія» – «Реал». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Європейські гранди зустрінуться у центральному поєдинку чвертьфінальної стадії турніру

Сьогодні, 15 квітня 2026 року, мюнхенська «Баварія» на стадіоні «Альянц Арена» прийме мадридський «Реал» у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Баварія» – «Реал»

Лідером симпатій на 13:35 15 квітня став німецький гранд, вважають букмекери GGBET. На перемогу «Баварії» закладено коефіцієнт 1,54. Тим часом на звитягу «вершкових» запропоновано бал 4,73. На нічию в основний час виставлено кеф 5,81. Промовиста ситуація і з місцем у півфіналі. Путівка в наступний раунд для мюнхенців оцінена балом 1,17. Натомість на прохід «Реала» закладено кеф 5,45. На тотал менше 2,5 запропоновано коефіцієнт 4,40.

Передматчевий стан команд

Обидва колективи мають кадрові втрати. Поза складом «Баварії» опинилися травмовані воротар Ульрайх і півзахисник Карль. У лазареті же «вершкових» залишається голкіпер Куртуа та нападник Родріго. Вірус підхопив оборонець Асенсіо. А хавбек Чуамені перебрав жовтих карток і пропустить матч-відповідь через дискваліфікацію.

Після перемоги над «Реалом» минулого тижня підопічні Венсана Компані оформили черговий розгром у Бундеслізі. Цього разу під коток мюнхенців потрапив «Санкт-Паулі» з Гамбурга (5:0). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Мусіала, Горецка, Олісе, форвард Джексон і навіть оборонець Геррейру. Натомість мадридці довели серію без перемог у всіх турнірах до трьох матчів. Тепер команда Альваро Арбелоа не впоралася з «Жироною» (1:1) у Ла Лізі. Єдиний гол «вершкових» оформив хавбек Вальверде.

Історія очних зустрічей

Суперники перетиналися багато разів ще в епоху Кубка чемпіонів. Перше протистояння припало на сезон 1975/76, коли в півфіналі турніру перемогли мюнхенці. Німецький гранд вирвав нічию у гостях (1:1), а потім упевнено переміг удома (2:0). Натомість попереднє двоматчеве протистояння було за «вершковими». У півфіналі Ліги чемпіонів 2023/24 вже мадридці оформили виїзну нічию (2:2) – на м'ячі вінгера Сане та форварда Кейна нападник Вінісіус відповів дублем. А вдома за «Реал» двічі забив форвард Хосе після гола оборонця «Баварії» Девіса.

Зате цьогоріч вдалося перемогти на «Бернабеу». Творцями звитяги в столиці Іспанії стали нападник Діас і форвард Кейн. Перший відзначився під кінець першої половини, а другий – на старті другого тайму. Гол нападника мадридців Мбаппе поки залишив «Реал» у грі. «Баварія» , до речі, вийшла вперед і в загальному протистоянні команд. Тепер в активі німецького гранда 13 перемог над «вершковими». Королівський клуб натомість оформив 12 перемог над «ротен». Нічиїми завершилися лише чотири поєдинки європейських грандів.

Де дивитися матч «Баварія» – «Реал»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».