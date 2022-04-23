Баварія виграла 10-й поспіль титул Бундесліги
Баварія встановила рекорд топ-5 ліг, ставши чемпіоном 10 разів поспіль
В 31-му турі чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» обіграла на домашньому полі «Боруссію» (Дортмунд) – 3:1.
Голи забили: Гнабрі, Левандовські, Мусіала – «Баварія»; Джан – «Боруссія».
Турнірне становище топ-4 Бундесліги: 1.«Баварія» - 75 (31), 2.«Боруссія» (Дортмунд) – 63 (31), 3.«Баєр» - 55 (31), 4.«РБ Лейпциг» - 54 (31).
Завдяки цій перемозі команда Юліана Нагельсманна достроково стала чемпіоном за три тури до кінця чемпіонату. Їхня перевага над «Боруссією» зросла до 12 очок.
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Таким чином, Баварія виграла чемпіонат вдесяте поспіль – загалом на рахунку клубу 32 чемпіонські титули.
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Також Баварія встановила новий рекорд серед клубів топ-5 ліг Європи. Мюнхенський клуб перевершив досягнення Ювентуса за кількістю титулів поспіль у чемпіонаті – чемпіонство у Серії А дев'ять разів поспіль.
Як повідомлялося, гол Ярмоленка вивів «Вест Гем» до ¼ фіналу Ліги Європи.