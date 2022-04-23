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    Баварія виграла 10-й поспіль титул Бундесліги

    &laquo;Баварія&raquo; обіграла &laquo;Боруссію&raquo; і стала чемпіоном Бундесліги - Баварія виграла 10-й поспіль титул Бундесліги
    «Баварія» обіграла «Боруссію» і стала чемпіоном Бундесліги
    фото з відкритих джерел

    Баварія встановила рекорд топ-5 ліг, ставши чемпіоном 10 разів поспіль

    В 31-му турі чемпіонату німецької Бундесліги «Баварія» обіграла на домашньому полі «Боруссію» (Дортмунд) – 3:1.

    Голи забили: Гнабрі, Левандовські, Мусіала – «Баварія»; Джан – «Боруссія».

    Турнірне становище топ-4 Бундесліги: 1.«Баварія» - 75 (31), 2.«Боруссія» (Дортмунд) – 63 (31), 3.«Баєр» - 55 (31), 4.«РБ Лейпциг» - 54 (31).

    Завдяки цій перемозі команда Юліана Нагельсманна достроково стала чемпіоном за три тури до кінця чемпіонату. Їхня перевага над «Боруссією» зросла до 12 очок.

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    Допис, поширений FC Bayern (@fcbayern)

    Таким чином, Баварія виграла чемпіонат вдесяте поспіль – загалом на рахунку клубу 32 чемпіонські титули.

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    Допис, поширений FC Bayern (@fcbayern)

    Також Баварія встановила новий рекорд серед клубів топ-5 ліг Європи. Мюнхенський клуб перевершив досягнення Ювентуса за кількістю титулів поспіль у чемпіонаті – чемпіонство у Серії А дев'ять разів поспіль.

    Як повідомлялося, гол Ярмоленка вивів «Вест Гем» до ¼ фіналу Ліги Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд ФК Баварія Бундесліга
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    Баварія виграла 10-й поспіль титул Бундесліги