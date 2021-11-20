Каратистка Серьогіна здобула перше в історії України срібло чемпіонату світу

Аніта Серьогіна поступилася в фіналі олімпійській чемпіонці з Сербії

У фіналі чемпіонату світу з карате, який проходить у Дубаї, українка Аніта Серьогіна зустрічалася з чинною чемпіонкою світу та переможницею Олімпіади-2020 Йованною Прекович із Сербії.

У вирішальній сутичці вагової категорії до 61 кг Серьогіна першою зробила результативну дію, але в результаті поступилася з рахунком 1:2.

Ця срібна медаль стала найбільшим здобутком жіночої збірної України за весь час виступів на чемпіонатах світу, повідомляє sport.ua.

Ще дві українки Катерина Крива та Галина Мельник стали бронзовими призерками ЧС-2021.

Серед чоловіків головним досягненням збірної України на чемпіонатах світу є срібло, яке у 2018 році виграв Валерій Чоботар.

Українська віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга завершила змагання у третьому раунді. А бронзовий призер Ігор у Токіо Станіслав Горуна припинив виступи на старті змагань.