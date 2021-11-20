  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Каратистка Серьогіна здобула перше в історії України срібло чемпіонату світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аніта Серьогіна здобула срібну нагороду чемпіонату світу - Каратистка Серьогіна здобула перше в історії України срібло чемпіонату світу
    Аніта Серьогіна здобула срібну нагороду чемпіонату світу
    фото з відкритих джерел

    Аніта Серьогіна поступилася в фіналі олімпійській чемпіонці з Сербії

    У фіналі чемпіонату світу з карате, який проходить у Дубаї, українка Аніта Серьогіна зустрічалася з чинною чемпіонкою світу та переможницею Олімпіади-2020 Йованною Прекович із Сербії.

    У вирішальній сутичці вагової категорії до 61 кг Серьогіна першою зробила результативну дію, але в результаті поступилася з рахунком 1:2.

    Ця срібна медаль стала найбільшим здобутком жіночої збірної України за весь час виступів на чемпіонатах світу, повідомляє sport.ua.

    Ще дві українки Катерина Крива та Галина Мельник стали бронзовими призерками ЧС-2021.

    Серед чоловіків головним досягненням збірної України на чемпіонатах світу є срібло, яке у 2018 році виграв Валерій Чоботар.

    Українська віце-чемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга завершила змагання у третьому раунді. А бронзовий призер Ігор у Токіо Станіслав Горуна припинив виступи на старті змагань.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада карате Станіслав Горуна Аніта Серьогіна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Каратистка Серьогіна здобула перше в історії України срібло чемпіонату світу