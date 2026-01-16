УЄФА у 2025 році втратила 47 млн євро через послаблення долара

В УЄФА визнали «такими, які розчаровують» результати управління активами у 2025 році.

Послаблення долара вплинуло на фінансові витрати УЄФА у 2025 році. Як інформує «Главком», про це повідомляє ESPN, посилаючись на річний звіт організації.

Зазначається, що УЄФА втратила 47 мільйонів євро. Це пов'язано з падінням долара на 9% у перші місяці 2025 року.

УЄФА була змушена покривати витрати із внутрішнього резерву, який після всіх операцій склав 521,8 мільйона євро. Цей показник відповідає плану організації щодо збереження резерву на рівні не нижче 500 млн., щоб вона могла гарантувати фінансування 55 футбольних федерацій.

Разом з тим, в УЄФА визнали «такими, які розчаровують» результати управління активами у 2025 році.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3