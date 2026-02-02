Головна Спорт Новини
Ярмолюк витіснив легенду «Динамо» з топ-3 рейтингу українців за кількістю матчів в АПЛ

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Єгор Ярмолюк дебютував у чемпіонаті Англії у жовтні 2023 року
джерело: офіційний сайт «Брентфорда»

Ярмолюк намагатиметься перевершити показники Зінченка й Миколенка в чемпіонаті Англії

Центральний півзахисник «Брентфорда» Єгор Ярмолюк провів свій 82-й матч у чемпіонаті Англії. Про це повідомляє «Главком».

Ярмолюк витіснив легенду київського «Динамо» Олега Лужного з топ-3 рейтингу українців за матчами в АПЛ. Колишній правий захисник свого часу зіграв у 81-му протистоянні турніру. Лідирують за кількістю поєдинків у рамках чемпіонату Англії Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», «Арсенал», «Ноттінгем Форест» – 150) і Віталій Миколенко («Евертон» – 130).

Лужний у київському «Динамо» провів 10,5 років. На його рахунку близько 350-ти матчів за столичний клуб. В АПЛ він пограв за «Арсенал» і «Вулвергемптон».

Ярмолюк дебютував у чемпіонаті Англії у жовтні 2023 року, а в січні 2026-го відкрив лік своїм голам у турнірі. Талановитий хавбек є вихованцем «Дніпра-1».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

