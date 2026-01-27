Головна Спорт Новини
Голи Зубкова та Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Голи Зубкова та Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Гол Зубкова приніс перемогу «Трабзонспору»

Минулого ігрового вікенду у складах своїх клубів на поле виходило десятеро легіонерів національної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 23 січня в 19-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч, гол) обіграв на своєму полі «Касімпашу» (2:1).

У 19-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) переміг у гостях «Осер» (1:0).

У суботу, 24 січня в межах 18-го туру грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 64-й хвилині) здолав удома «Волос» (1:0).

У неділю, 25 січня в 23-му турі АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 81-й хвилині, жовта картка) поступився на своєму полі «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка (не потрапив до заявки на гру) із рахунком 0:2.

У 22-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (вийшов на заміну на 55-й хвилині, гол) переміг на рідному стадіоні «Болонью» (3:2).

У 19-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) і Георгія Судакова (замінений на 73-й хвилині) розбила на «Да Луж» «Ештрела Амадора» (4:0).

У понеділок, 26 січня в АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) розійшовся домашнім миром із «Лідс Юнайтед» (1:1), а в останньому поєдинку 19-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) і Владислава Ваната (повний матч, жовта картка) із таким самим рахунком (1:1) зіграла на своєму полі з «Гетафе».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

