Голи Зубкова та Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Гол Зубкова приніс перемогу «Трабзонспору»

Минулого ігрового вікенду у складах своїх клубів на поле виходило десятеро легіонерів національної збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 23 січня в 19-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч, гол) обіграв на своєму полі «Касімпашу» (2:1).

У 19-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) переміг у гостях «Осер» (1:0).

У суботу, 24 січня в межах 18-го туру грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 64-й хвилині) здолав удома «Волос» (1:0).

У неділю, 25 січня в 23-му турі АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 81-й хвилині, жовта картка) поступився на своєму полі «Ноттінгем Форест» Олександра Зінченка (не потрапив до заявки на гру) із рахунком 0:2.

У 22-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (вийшов на заміну на 55-й хвилині, гол) переміг на рідному стадіоні «Болонью» (3:2).

У 19-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) і Георгія Судакова (замінений на 73-й хвилині) розбила на «Да Луж» «Ештрела Амадора» (4:0).

У понеділок, 26 січня в АПЛ «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) розійшовся домашнім миром із «Лідс Юнайтед» (1:1), а в останньому поєдинку 19-го туру іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) і Владислава Ваната (повний матч, жовта картка) із таким самим рахунком (1:1) зіграла на своєму полі з «Гетафе».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3