Відбір до жіночого Чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення матчів України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 березня 2026 року

Поєдинки жіночої збірної України з футболу відбудуться в Антальї на стадіоні «Мардан»

Визначилося місце, де жіноча збірна України проведе березневі домашні матчі 1-го та 2-го турів відбірного турніру у зоні УЄФА до чемпіонату світу 2027 року, проти збірних Англії та Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За підтримки Турецької футбольної федерації та за погодженням з УЄФА поєдинки відбудуться в Антальї на стадіоні «Мардан». Ця арена вміщує 7 428 глядачів і відповідає всім критеріям УЄФА.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться 3 березня 2026 року. Іспанію синьо-жовті прийматимуть 7-го. Інформацію про час початку зустрічей буде повідомлено додатково.

Календар матчів жіночої збірної України у групі А3 відбору ЧС-2027

  • 3 березня 2026 року. Україна – Англія
  • 7 березня 2026 року. Україна – Іспанія
  • 14 квітня 2026 року. Ісландія – Україна
  • 18. квітня 2026 року. Іспанія – Україна
  • 5 червня 2026 року. Україна – Ісландія
  • 9 червня 2026 року. Англія – Україна

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

