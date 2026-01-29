Трубін завдяки першому в кар'єрі голу виводить «Бенфіку» до плейоф Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін ще жодного разу за свою кар'єру не відзначався забитим м'ячем

Український воротар зумів показати блискучу гру «на другому поверсі»

Український голкіпер лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін став головним героєм заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26, забивши вирішальний гол у ворота мадридського «Реала» на останніх секундах поєдинку. Про це повідомляє «Главком»

Ця подія, що відбулася 28 січня 2026 року на стадіоні «Ештадіу да Луш», дозволила португальському клубу здобути перемогу з рахунком 4:2 та гарантувати собі місце в наступній стадії турніру. Для 24-річного українського воротаря цей забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.

Нагадаємо, що Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025. Згідно з даними статистичного порталу Transfermarkt, вихованець «Шахтаря» випередив усіх зіркових колег із топ-15 ліг континенту за кількістю «сухих» матчів. Трубін продемонстрував феноменальну стабільність, відстоявши на нуль у 26 поєдинках із 61 зіграного за клуб та національну збірну.