Трубін завдяки першому в кар'єрі голу виводить «Бенфіку» до плейоф Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Трубін завдяки першому в кар'єрі голу виводить «Бенфіку» до плейоф Ліги чемпіонів
Анатолій Трубін ще жодного разу за свою кар'єру не відзначався забитим м'ячем
фото: офіційний сайт ФК «Бенфіка»

Український воротар зумів показати блискучу гру «на другому поверсі»

Український голкіпер лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін став головним героєм заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26, забивши вирішальний гол у ворота мадридського «Реала» на останніх секундах поєдинку. Про це повідомляє «Главком»

Ця подія, що відбулася 28 січня 2026 року на стадіоні «Ештадіу да Луш», дозволила португальському клубу здобути перемогу з рахунком 4:2 та гарантувати собі місце в наступній стадії турніру. Для 24-річного українського воротаря цей забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.

Нагадаємо, що Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025. Згідно з даними статистичного порталу Transfermarkt, вихованець «Шахтаря» випередив усіх зіркових колег із топ-15 ліг континенту за кількістю «сухих» матчів. Трубін продемонстрував феноменальну стабільність, відстоявши на нуль у 26 поєдинках із 61 зіграного за клуб та національну збірну. 

