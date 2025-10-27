Головна Спорт Новини
«Взагалі не вірив». Чепурний прокоментував бронзу, здобуту на чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Взагалі не вірив». Чепурний прокоментував бронзу, здобуту на чемпіонаті світу
До чемпіонату світу зі спортивної гімнастики Чепурний підходив на тлі ушкодження пальців, якого зазнав під час тренування
Медаль Чепурного стала для збірної України єдиною на чемпіонаті світу-2025

Український гімнаст Назар Чепурний на другій світовій першості завоював «бронзу» та здобув для національної збірної єдину нагороду ЧС-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До чемпіонату світу зі спортивної гімнастики Чепурний підходив на тлі ушкодження пальців, якого зазнав під час тренування, виконуючи вправу на паралельних брусах. Через це гімнаст вимушено обмежив кількість виступів на світовій першості до вправ у своїй коронній дисципліні – опорному стрибку.

Попри ушкодження Чепурному вдалося завоювати «бронзу» на чемпіонаті світу в опорному стрибку. Українець завершив змагання з доробком 14.483 бала та захистив звання бронзового призера світової першості.

Гімнаст зізнався: через травму не розраховував навіть на потрапляння у фінал, не кажучи вже про здобуття нагороди:

«Не те, що не очікував – думав, що і у фінал не зможу потрапити. Не знаю, чомусь мені так здавалося. Через загальний настрій підготовки, що все пішло не за планом – взагалі не вірив, що якийсь результат може бути. Але, відштовхуючись від ситуації, мав виконувати свою роботу, і цього, слава богу, вистачило».

Переможцем чемпіонату світу став Карлос Юло з Філіппін, а друге місце посів вірменський гімнаст Артур Давтян.

Під час змагань Чепурний чимало спілкувався з іншими учасниками подіуму – пояснює: бере багато чого корисного для себе в розмовах з досвідченими гімнастами:

«[Спілкувався] не лише з ним [Артуром Давтяном], але й Карлосом [Юло]. Завжди приємно обмінюватися досвідом, як в інших країнах тренують ті ж ускладнені стрибки – завжди цікаво послухати людей, які вже досягли у цьому величезних результатів. А вони – два олімпійці, завжди є, що взяти від цих легенд гімнастики».

Хоча Чепурний суттєво відстав від Юло та Давтяна у фіналі чемпіонату світу (гандикап від вірменина склав 0.383 бала, а від філіппінця – 0.416 бала), своїм виступом гімнаст, зважаючи на травму, залишився задоволений:

«Та яке [не засмутився «бронзі»]. Я взагалі їхав та думав, що не так все складеться. Розрив величезний від другого та першого місця, але це й очевидно. Це лише показує, що є над чим працювати ще більше та до чого рости й переростати».

Медаль Чепурного стала для збірної України єдиною на чемпіонаті світу-2025. В медальному заліку «синьо-жовті» розділили 9-10 місце зі збірною Швейцарії, а очолила список збірна Китаю, яка здобула сім нагород.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Назар Чепурний спортивна гімнастика спорт

«Взагалі не вірив». Чепурний прокоментував бронзу, здобуту на чемпіонаті світу
«Взагалі не вірив». Чепурний прокоментував бронзу, здобуту на чемпіонаті світу
