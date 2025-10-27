«Взагалі не вірив». Чепурний прокоментував бронзу, здобуту на чемпіонаті світу

До чемпіонату світу зі спортивної гімнастики Чепурний підходив на тлі ушкодження пальців, якого зазнав під час тренування

Український гімнаст Назар Чепурний на другій світовій першості завоював «бронзу» та здобув для національної збірної єдину нагороду ЧС-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До чемпіонату світу зі спортивної гімнастики Чепурний підходив на тлі ушкодження пальців, якого зазнав під час тренування, виконуючи вправу на паралельних брусах. Через це гімнаст вимушено обмежив кількість виступів на світовій першості до вправ у своїй коронній дисципліні – опорному стрибку.

Попри ушкодження Чепурному вдалося завоювати «бронзу» на чемпіонаті світу в опорному стрибку. Українець завершив змагання з доробком 14.483 бала та захистив звання бронзового призера світової першості.

Гімнаст зізнався: через травму не розраховував навіть на потрапляння у фінал, не кажучи вже про здобуття нагороди:

«Не те, що не очікував – думав, що і у фінал не зможу потрапити. Не знаю, чомусь мені так здавалося. Через загальний настрій підготовки, що все пішло не за планом – взагалі не вірив, що якийсь результат може бути. Але, відштовхуючись від ситуації, мав виконувати свою роботу, і цього, слава богу, вистачило».

Переможцем чемпіонату світу став Карлос Юло з Філіппін, а друге місце посів вірменський гімнаст Артур Давтян.

Під час змагань Чепурний чимало спілкувався з іншими учасниками подіуму – пояснює: бере багато чого корисного для себе в розмовах з досвідченими гімнастами:

«[Спілкувався] не лише з ним [Артуром Давтяном], але й Карлосом [Юло]. Завжди приємно обмінюватися досвідом, як в інших країнах тренують ті ж ускладнені стрибки – завжди цікаво послухати людей, які вже досягли у цьому величезних результатів. А вони – два олімпійці, завжди є, що взяти від цих легенд гімнастики».

Хоча Чепурний суттєво відстав від Юло та Давтяна у фіналі чемпіонату світу (гандикап від вірменина склав 0.383 бала, а від філіппінця – 0.416 бала), своїм виступом гімнаст, зважаючи на травму, залишився задоволений:

«Та яке [не засмутився «бронзі»]. Я взагалі їхав та думав, що не так все складеться. Розрив величезний від другого та першого місця, але це й очевидно. Це лише показує, що є над чим працювати ще більше та до чого рости й переростати».

Медаль Чепурного стала для збірної України єдиною на чемпіонаті світу-2025. В медальному заліку «синьо-жовті» розділили 9-10 місце зі збірною Швейцарії, а очолила список збірна Китаю, яка здобула сім нагород.

