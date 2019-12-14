Золотий склад України зразка Сочі-2014 зупинився в кроці від нагороди Кубка світу з біатлону



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Сестри Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна залишаються в топі Biathlon.com.ua

Досвідчені чемпіонки продемонстрували, що є ще порох

Жіноча збірна України з біатлону стала четвертою на етапі Кубка світу в класичній естафеті 4х6 км.

Щойно в Гохфільцені (Австрія) золотий олімпійський склад зразка Сочі-2014 у складі Віти Семеренко, Валентини Семеренко, Юлії Джими і Олени Підгрушної зупинився в кроці від п’єдесталу, програвши третьому місцю лише п’ять секунд.

Віта Семеренко передала естафету сестрі дев’ятою, з відставанням від лідерів у 19 секунд, чистою стрільбою при використанні двох додаткових набоїв і найкращим серед усіх учасниць останнім колом. Валентина Семеренко потужно розпочала свій етап, але це вимучило її і змусило закривати чотири мішені додатковими набоями і призвело до спаду на останньому колі. Як наслідок – те саме дев’яте місце і 56 секунд відставання.

Не піднялася вище, але зберегла відставання Юлія Джима. Для того, щоб закрити усі мішені, вона використала лише один додатковий патрон і передала Олені Підгрушній естафету з відставанням у хвилину і сім секунд.

А вже Підгрушна стрімко спуртувала і в результаті мала всі шанси підняти команду на третє місце. Якби не єдиний промах на стрільбі стоячи. У підсумку Олена вийшла на фінішне коло четвертою, приблизно в один час з іще трьома суперницями і програла на заключному відрізку лише швейцарці Лені Гаєкі.

Перемогу ж здобула збірна Норвегії, за яку бігли Каролін Кноттен, Інґрід Тандревольд, Тіріл Екгофф та Марте Ольсбю-Ройзеланд. Саме Марте фантастичним фінішним ривком відіграла 20 секунд відставання від росіянки Єкатєріни Юрлової-Перхт. Також у складі збірної РФ срібло здобули Крістіна Рєзцова, Лариса Кукліна і Свєтлана Міронова.

Збірній Швейцарії бронзу принесли сестри Еліса, Аїта і Селіна Ґаспарін, а також Лена Гаєкі.

О 16:00 гонку переслідування на етапі Кубка світу в Гохфільцені побіжать чоловіки.

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