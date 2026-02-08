Головна Світ Політика
Протести проти Олімпіади. Прем'єрка Мелоні різко відреагувала на дії демонстрантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Протести проти Олімпіади. Прем'єрка Мелоні різко відреагувала на дії демонстрантів
Мелоні засудила учасників протестів, які виступають проти проведення Ігор, і заявила, що їхні дії шкодять іміджу Італії
фото: АР

Прем’єрка висловила солідарність із правоохоронцями, владою Мілана та людьми, чия робота, за її словами, страждає через дії протестувальників

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала акції протесту проти проведення Олімпіади та випадки саботажу інфраструктури. Про це Мелоні написала у Facebook, передає «Главком».

Мелоні заявила, що тисячі італійців працюють, аби забезпечити нормальне функціонування заходів під час Олімпіади, зокрема значна кількість людей допомагає як волонтери, щоб країна «виглядала гідно та користувалася повагою у світі».

Водночас Мелоні засудила учасників протестів, які виступають проти проведення Ігор, і заявила, що їхні дії шкодять іміджу Італії. 

«Тисячі й тисячі італійців у ці години працюють, щоб під час Олімпіади все функціонувало належним чином. Багато хто робить це як волонтери, бо хоче, щоб їхня країна гідно виглядала, щоб її поважали й захоплювалися нею. А є й ті – вороги Італії та італійців, які виходять на протести «проти Олімпіади», і ці кадри потрапляють на телеекрани пів світу. Після того, як інші перерізали залізничні кабелі, щоб завадити відправленню потягів», – написала Мелоні.

Прем’єрка висловила солідарність із правоохоронцями, владою Мілана та людьми, чия робота, за її словами, страждає через дії протестувальників.

Як повідомлялось, 7 лютого поблизу місць проведення зимових Олімпійських ігор у Мілані відбулися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Поліція використала сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити десятки активістів, які кидали петарди та намагалися прорватися на автомагістраль у напрямку олімпійського хокейного центру.

До слова, уранці 7 лютого, в день початку зимових Олімпійських ігор, поблизу італійського міста Болонья відбулося кілька диверсій на залізничній інфраструктурі. Це призвело до збоїв у русі потягів. 

Нагадаємо, відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані ознаменувалося гучним інцидентом за участю віцепрезидента США. Коли камери на стадіоні навели на Джей Ді Венса та його дружину Ушу, трибуни вибухнули свистом. Проте американські глядачі, які дивилися церемонію через національного мовника NBC, про це так і не дізналися. 

Теги: протест олімпійські ігри Олімпіада Італія Джорджа Мелоні

