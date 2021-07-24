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    Білодід прокоментувала історичний успіх на Олімпіаді

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    Дарина поступилася в півфіналі, але знайшла сили на сутичку за третє місце - Білодід прокоментувала історичний успіх на Олімпіаді
    Дарина поступилася в півфіналі, але знайшла сили на сутичку за третє місце
    Фото з відкритих джерел

    Киянка здобула першу нагороду для української команди на Іграх у Токіо

    Історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо здобула у перший змагальний день Олімпійських ігор Дар’я Білодід. Емоціями після своєї фінальної сутички поділилися з пресслужбою НОК бронзова призерка Ігор.

    «Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже півфінальну сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі, поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно», – зазначила дзюдоїстка.

    Дар’я додала, що два роки тому назад вигравала тут, в Японії, чемпіонат світу, але це зовсім інший досвід – чемпіонат світу та Олімпійські ігри.

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    Теги: Олімпіада Дарина Білодід
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    Білодід прокоментувала історичний успіх на Олімпіаді