Білодід прокоментувала історичний успіх на Олімпіаді

Киянка здобула першу нагороду для української команди на Іграх у Токіо

Історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо здобула у перший змагальний день Олімпійських ігор Дар’я Білодід. Емоціями після своєї фінальної сутички поділилися з пресслужбою НОК бронзова призерка Ігор.

«Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже півфінальну сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі, поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно», – зазначила дзюдоїстка.

Дар’я додала, що два роки тому назад вигравала тут, в Японії, чемпіонат світу, але це зовсім інший досвід – чемпіонат світу та Олімпійські ігри.