Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації жіночого Чемпіонату світу з футболу

Гра Україна – Іспанія відбудеться у суботу, 7 березня 2026 року

Медіасервіс Megogo здійснюватиме трансляцію другого матчу жіночої збірної України з футболу в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Де дивитися гру Україна – Іспанія

Гра Україна – Іспанія відбудеться у суботу, 7 березня 2026 року, у турецькій Анталії на стадіоні «Мардан».

Поєдинок буде доступний на OTT-платформі за передплатами «Спорт» і в усіх пакетах «Megopack», а також на телеканалі Megogo Спорт в етері Т2 та кабельних мережах. Крім того, пряма трансляція матчів буде доступна на YouTube-каналі УАФ.

Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

О 18:30 розпочнеться передматчева студія, яка також працюватиме у перервах та після завершення ігри.

Збірна Іспанії очолює світовий рейтинг ФІФА та є чинним чемпіоном світу.

Нагадаємо, жіноча збірна України з футболу розпочала груповий етап європейської кваліфікації до Чемпіонату світу з поразки.

У стартовій грі групи А3 Україна грала з віцечемпіонками світу – Англією. Перша половина гри закінчилася без голів. А от в другому таймі наші дівчата вже не змогли стримати титуловаих суперниць

Група А3 відбору ЧС-2027

Україна – Англія – 1:6 (0:0)

Голи: Калініна (58) – Руссо (47, 51), Стенвей (64 (п), 70), Парк (78, 89)

Календар матчів жіночої збірної України у групі А3 відбору ЧС-2027

07.03.2026. Україна – Іспанія

14.04.2026. Ісландія – Україна

18.04.2026. Іспанія – Україна

05.06.2026. Україна – Ісландія

09.06.2026. Англія – Україна

Рада ФІФА затвердила, що жіночий Чемпіонат світу 2027 року в Бразилії проходитиме з 24 червня до 25 липня. 29 прямих перепусток із 32 буде розподілено наступним чином:

Європа – 11;

Азія – 6;

Африка – 4;

КОНКАКАФ – 4;

Південна Америка – 3 (Бразилія кваліфікується автоматично із цієї квоти);

Океанія – 1.

Три останні команди буде визначено в турнірі плейоф за участю 10 збірних. Він складатиметься з двох етапів із наступною квотою:

Європа – 1;

Азія – 2;

Африка – 2;

КОНКАКАФ – 2;

Південна Америка – 2;

Океанія – 1.

Перший етап турніру плей-оф відбудеться в жовтні – грудні 2026 року, другий – у лютому 2027-го.

Європейський відбір ЧС-2027

Європейська кваліфікація проходитиме в три етапи. Матчі групового раунду відбудуться 3-го та 7 березня, 14-го та 18 квітня, 5-го та 9 червня 2026 року в трьох лігах – А (16 команд), В (16) та С (21).

Стартова позиція кожної команди в лігах визначається на основі результатів Ліги націй-2025. Україна виступатиме в Лізі А.

На ЧС-2027 напряму потраплять переможці чотирьох груп Ліги А.

Путівки, що залишаться, будуть розіграні в раундах плей-оф у жовтні – грудні 2026 року. У першому раунді команди, які посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими командами, які посядуть там другі місця. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

У другому раунді 16 команд зустрінуться у восьми парах. Сім найкращих переможців вийдуть на мундіаль, а восьмому доведеться ще взяти участь у міжконтинентальному плей-оф.