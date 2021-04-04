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    Блискучий гол українця приніс перемогу «Брюгге» в чемпіонаті Бельгії

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    Едуард Соболь б'є по воротах нечасто, але влучно - Блискучий гол українця приніс перемогу «Брюгге» в чемпіонаті Бельгії
    Едуард Соболь б'є по воротах нечасто, але влучно
    Фото з відкритих джерел

    Соболь упіймав м’яч на льоту і відправив його влучно в кут воріт

    Захисник «Брюгге» Едуард Соболь відзначився голом у чемпіонаті Бельгії. Приїхавши зі збору національної команди України, яка в березні здобула три очки в трьох матчах кваліфікації до чемпіонату світу, він потрапив до стартового складу на матч з «Кортрейком». «Брюгге» лідирує в чемпіонаті Бельгії, але під час зустрічі програвав. І саме гол українця зрівняв рахунок. Соболь чергував біля штрафного під час виконання кутового удару, м’яч прилетів до нього, і Едуард, не роздумуючи, відправив його в кут воріт.

    «Брюгге» у підсумку виграв – 2:1, і вже забезпечив собі місце на другому етапі змагань.

    Бельгійський клуб нещодавно викупив контракт Соболя в «Шахтаря».

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      Теги: Едуард Соболь ФК «Брюґґе»
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