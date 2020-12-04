  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усик публічно розкритикував свого промоутера

    • Розсилка
    Зовні виглядало, що в Олександрів Усика і Красюка повне порозуміння - Усик публічно розкритикував свого промоутера
    Зовні виглядало, що в Олександрів Усика і Красюка повне порозуміння
    Світлина - Instagram Олександра Усика

    Боксер більше не збирається відмовчуватися

    Український боксер Олександр Усик розкритикував роботу промоутера Олександра Красюка перед боєм проти британця Дерека Чісори.

    Думкою про дії свого представника суперважковаговик поділився в інтерв'ю YouTube-каналу USYK 17.

    Боксер розповів, що перед самим поєдинком він дізнався, що Чісора буде боксувати в жорсткіших рукавицях, а сам ринг буде розмірами менше звичайного.

    «Взагалі, за мене повинен був воювати мій промоутер – це завдання Олександра Красюка. Це повинен робити Красюк, я так вважаю, з моєї команди представник. А у нас в команді, знаєш, як зазвичай у нас – давайте не будемо сваритися, піднімати це питання: «Нехай буде». Наступного разу буде по-іншому. Вважаю, що так не повинно бути», - сказав Усик.

    Нагадаємо, що Усик переміг Чісору за підсумками 12-ти раундів одноголосним рішенням суддів.

     Дивіться також: Як Усик перебоксував Чісору. Повне відео бою
    Теги: бокс Олександр Усик Дерек Чісора Олександр Красюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies