Усик публічно розкритикував свого промоутера

Боксер більше не збирається відмовчуватися

Український боксер Олександр Усик розкритикував роботу промоутера Олександра Красюка перед боєм проти британця Дерека Чісори.

Думкою про дії свого представника суперважковаговик поділився в інтерв'ю YouTube-каналу USYK 17.

Боксер розповів, що перед самим поєдинком він дізнався, що Чісора буде боксувати в жорсткіших рукавицях, а сам ринг буде розмірами менше звичайного.

«Взагалі, за мене повинен був воювати мій промоутер – це завдання Олександра Красюка. Це повинен робити Красюк, я так вважаю, з моєї команди представник. А у нас в команді, знаєш, як зазвичай у нас – давайте не будемо сваритися, піднімати це питання: «Нехай буде». Наступного разу буде по-іншому. Вважаю, що так не повинно бути», - сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик переміг Чісору за підсумками 12-ти раундів одноголосним рішенням суддів.