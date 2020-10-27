Катмен Ломаченка ретельно розібрав, у чому полягала помилка Василя в бою з Лопесом



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Расс Абнер називає критиків Василя Ломаченка ідіотами Світлина - UA-Футбол

Расс Абнер окрім усього радить звернути увагу на недостатню вагу українця і дивні суддівські записки

Расс Анбер, катмен екс-чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка, встав на захист підопічного після його поразки від американця Теофімо Лопеса.

«Звичайно, зараз є ідіоти, які критикують Ломаченка. Вони кажуть, що його викрили і подібне лайно. Це невігластво. Правда полягає в тому, що Ломаченко – все ще винятковий боєць. Чудовий боксер. Він боєць напівлегкої ваги, який піднявся в другу напівлегку вагу через відсутність опозиції. Всі від нього бігли, ніхто не хотів з ним битися, тому він перейшов у легкий дивізіон і бився з більшими хлопцями, давши їм відсіч. Ніхто з бійців не приймав таких ризиків, як він, коли піднявся вище своєї природної ваги.

Майкі Ґарсія – прекрасний боєць і хороший хлопець. Він піднявся так само, як і Ломаченко, але не виграв і раунду проти Еррола Спенса. Лома піднявся, побив ряд легковаговиків, здобув три титули і був близький до перемоги над Лопесом.

Якщо ви подивитеся на суддівські записки, то здивуєтеся. Всі говорили після бою: «Лома почав занадто пізно. Якби він почав на один-два раунди раніше, то переміг би в цьому бою». Виходячи з суддівських карток, які ми бачили, він би не переміг у цьому поєдинку. І це безумство! Схоже, що Ломаченку не віддали б перемогу рішенням, якби він тільки тотально не домінував від початку до кінця.

У мене була схожа думка після бою Ломи з Хорхе Лінаресом, коли на момент зупинки він програвав на одній з карток, а на другий була нічия. Це була пародія, адже Лома легко перемагав в тому бою.

Після четвертого раунду Ломі слід було починати виводити Лопеса із зони комфорту. Я думаю, що до сьомого раунду Лопес вигравав раунди, але насправді не завдавав жодної шкоди. Він рухався навколо Ломи та викидав джеб, але промахувався набагато частіше, ніж влучав. Водночас Ломаченко блокував багато ударів рукавичками. Протягом шести раундів це був бокс з тінню.

По ходу поєдинку Лома почав більше ризикувати. Тепер здається, що на цей ризик треба було йти раніше. Якби він це зробив, то Лопес опинився б під сильнішим тиском і витратив би більше енергії. Ця ідея полягала за планом затягнути Лопеса в глибокі води», - висловився Анбер в колонці для порталу Boxing Social.