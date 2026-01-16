Лідерка збірної України з баскетболу вдало дебютувала у складі нового клубу

Аліна Ягупова відіграла 27 хвилин, набрала 13 очок, зібрала 8 підбирань

Лідерка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова провела перший матч після повернення до турецького «Мерсіна-Чукурова». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українки здобула впевнену перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Єврокубка на виїзді над угорським «Кібіркштісом» 87:67.

Аліна Ягупова відіграла 27 хвилин, набрала 13 очок (5/9 двоочкові, 0/5 триочкові, 3/4 штрафні), зібрала 8 підбирань, віддала 3 передачі, зробила 2 перехоплення, поставила 1 блок-шот при 4 втратах.

В NCAA «Морхед Стейт» поступився «Теннессі Стейт» 62:70. Катерина Діке відіграла 28 хвилин, набрала 10 очок (4/7 двоочкові. 0/1 триочкові. 2/2 штрафні), зібрала 13 підбирань, зробила 3 перехоплення, 3 блок-шота при 4 фолах та 4 втратах.

«Огайо Стейт» обіграв «Пенн Стейт» 108:84. Даша Бірюк в цій грі провела на майданчику 3 хвилини, набрала 3 очка (1/1 триочкові), зробила 1 підбирання.

Ще в одному матчі «Вірджінія Ремс» програла «Род-Айленду» 41:46. Тетяна Ткаченко за 6 хвилин не набрала очок (0/1 двоочкові), зробила 2 перехоплення при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0