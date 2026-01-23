Головна Спорт Новини
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA

Коваль відіграла 18 хвилин, набрала 15 очок, зібрала 5 підбирань, віддала 1 передачу, зробила 2 блок-шоти

«LSU Тайгерс» Коваль обіграв «Техас»

У північноамериканській студентській лізі NCAA матчі за свої клуби відіграли три українки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«LSU Тайгерс» обіграв «Техас» 98:54. Катерина Коваль відіграла 18 хвилин, набрала 15 очок (5/8 двоочкові, 5/5 штрафні), зібрала 5 підбирань, віддала 1 передачу, зробила 2 блок-шоти при 1 втраті та 1 фолі.

«Морхед Стейт» здолав «Вестерн Іллінойс» 63:53. Катерина Діке провела на майданчику 32 хвилини, набрала 17 очок (4/12 двоочкові, 1/4 триочкові, 6/8 штрафні), зробила 7 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 2 блока при 3 втратах та 2 фолах.

«VSU Ремс» обіграв «Джордж Вашингтон» 63:60. Тетяна Ткаченко зіграла 3 хвилини, за які зробила 1 підбирання і 1 передачу.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

