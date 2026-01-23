Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 38 матчах

Український захисник Святослав Михайлюк зіграв у третьому поспіль матчі «Юти» в НБА, в черговий раз вийшовши у старті гри проти «Сан-Антоніо», в якій його команда поступилась 109:126. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк провів на майданчику 19 хвилини, набрав 9 очок (3/3 двоочкові, 1/2 триочкові), зробив 1 підбирання та 1 передачу.

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 38 матчах (всі у старті), граючи в середньому 24.4 хвилин, набираючи 8.9 очка, 2.6 підбирання, 2.0 передачі.

Олексій Лень взяв участь у переможному матчі «Реала» проти «Монако» у Євролізі – 90:78. Український центровий відіграв 4 хвилини, набрав 2 очка (1/1 двоочкові), поставив 1 блок при 1 фолі та 1 втраті.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0