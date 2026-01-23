Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА
Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 38 матчах
фото: AP

Михайлюк провів на майданчику 19 хвилини, набрав 9 очок, зробив 1 підбирання та 1 передачу

Український захисник Святослав Михайлюк зіграв у третьому поспіль матчі «Юти» в НБА, в черговий раз вийшовши у старті гри проти «Сан-Антоніо», в якій його команда поступилась 109:126. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк провів на майданчику 19 хвилини, набрав 9 очок (3/3 двоочкові, 1/2 триочкові), зробив 1 підбирання та 1 передачу.

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 38 матчах (всі у старті), граючи в середньому 24.4 хвилин, набираючи 8.9 очка, 2.6 підбирання, 2.0 передачі.

Олексій Лень взяв участь у переможному матчі «Реала» проти «Монако» у Євролізі – 90:78. Український центровий відіграв 4 хвилини, набрав 2 очка (1/1 двоочкові), поставив 1 блок при 1 фолі та 1 втраті.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: НБА баскетбол Святослав Михайлюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харден є MVP НБА-2018
У компанії легенд: Джеймс Харден вночі став дев'ятим бомбардиром НБА усіх часів
13 сiчня, 11:36
Бойко допомогла «Протеас Вулас» обіграти «Анортосіс Волу»
Бойко набрала вісім очок у матчі чемпіонату Греції з баскетболу
12 сiчня, 11:26
«Хапоель» Беер-Шева українки поступився «Маккабі» Хайфа 64:73
Юркевічус зібрала 23 підбирання в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
6 сiчня, 14:32
Близнюк за 41 хвилину набрав 21 очко
Близнюк відзначився результативною грою у чемпіонаті Тайваню з баскетболу
5 сiчня, 17:47
Бірюк в цьому сезоні в середньому грає 12.2 хвилини, набирає 5.8 очка
Українські баскетболістки за кордоном: Бірюк і Ткаченко зіграли в NCAA
1 сiчня, 16:21
Санон провів на майданччку 18 хвилин
Санон відзначився результативною грою в матчі баскетбольного Єврокубка
31 грудня, 2025, 11:08
Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 29 матчів в регулярному чемпіонаті НБА (всі в старті)
Михайлюк допоміг «Юті» обіграти лідера НБА
27 грудня, 2025, 12:15
Найкращим матчем у кар'єрі Ніколи стало 61 очко проти тієї ж «Міннесоти»
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
26 грудня, 2025, 17:21
«Хапоель» Беер-Шева Юркевічус в чемпіонаті Ізраїлю програв «Еліцур» Рамлі
Юркевічус оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
23 грудня, 2025, 11:36

Новини

Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA
Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії
Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії
Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА
Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту
Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026
Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua