Капітан збірної України з баскетболу Пустовий набрав 18 очок у грі чемпіонату Іспанії

Капітан чоловічої збірної України з баскетболу Артем Пустовий провів результативний матч за «Андорру МораБанк» в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українця поступилась 84:91, але Пустовий став найрезультативнішим в «Андоррі». Він відіграв 20 хвилин, набрав 18 очок (8/9 двоочкові, 2/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі при 1 втраті та 5 фолах.

У чемпіонаті Австрії «Капфенберг Буллз» обіграв конкурента в турнірній таблиці «Грац УБСК» 83:73 і захистив своє третє місце. Віталій Зотов в цьому матчі за 34 хвилини оформив дабл-дабл – він набрав 11 очок (1/2 двоочкові, 2/6 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 7 підбирань, 11 передач, 3 перехоплення при 4 фолах та 3 втратах.

У молодіжному чемпіонаті Франції «Монако» U-21 обіграло однолітків з «Сан-Кантена» 99:82. Максим Кличко за 22 хвилини набрав 17 очок (7/8 двоочкові, 3/4 штрафні), зробив 6 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення при 4 втратах та 3 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0