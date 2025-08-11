Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками
За кількістю офіційних матчів в складі збірної України Бобров вийшов на одноосібне четверте місце

У рейтингу скорерів збірної України Бобров увійшов до топ-5, обійшовши Окунськього

В'ячеслав Бобров вийшов на четверте місце за матчами у збірній України з баскетболу і увійшов в топ-5 за очками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна чоловіча збірна України здобула першу перемогу у матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027, обігравши 80:71 збірну Словаччини.

Один з лідерів збірної України В'ячеслав Бобров в цьому матчі за 22 хвилини набрав 18 очок та зібрав 8 підбирань. За підсумком гри Бобров покращив свої історичні показники в майці збірної України.

За кількістю офіційних матчів в складі національної збірної України В'ячеслав Бобров тепер вийшов на одноосібне четверте місце, обійшовши Максима Звонова. Пара лідерів рейтингу В'ячеслав Кравцов та Олександр Липовий також додали собі по два матчі на цьому тижні. 

1. В'ячеслав Кравцов – 84 матчі
2. Олександр Липовий – 71 матч
3. Денис Лукашов – 67 матчів
4. В'ячеслав Бобров – 60 матчів
5. Максим Звонов – 59 матчів
6. Артем Пустовий – 54 матчі
7-8. Сергій Ліщук – 50 матчів
7-8. Олександр Мішула – 50 матчів
9-10. Олександр Окунський – 47 матчів
9-10. Максим Корнієнко – 47 матчів

В рейтингу скорерів збірної України В'ячеслав Бобров увійшов до топ-5, обійшовши Олександра Окунськього. Наступна ціль – Олександр Лохманчук, до якого 57 очок.

1. В'ячеслав Кравцов – 620
2. Сергій Ліщук – 596
3. Леонід Яйло – 558
4. Олександр Лохманчук – 545
5. В'ячеслав Бобров – 488
6. Олександр Окунський – 483
7. Денис Лукашов – 425
8. Артур Дроздов – 413
9. Артем Пустовий – 406
10. Сергій Гладир – 396

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. 

Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні всі чотири матчі в прямому етері безкоштовно можна буде подивитись на платформі Київстар ТВ
Кваліфікація до чемпіонату світу з баскетболу: де дивитися матчі збірної України
4 серпня, 17:16
Михайлюк та Лень не допоможуть збірній України в найближчих поєдинках
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну
3 серпня, 15:03
Збірна України виграла у команди Kuntic Academy з рахунком 85:62
Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру
2 серпня, 11:27
Першими суперниками України будуть Ірландія та Великобританія
Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет
31 липня, 15:40
У НБА набирає обертів новий скандал
Клуб НБА звільнив співробітника, який скаржився на дискримінацію та переслідування
30 липня, 15:21
Бертанс є гравцем клубу «Дубай»
Латвійський баскетболіст відмовився грати у турнірі з російськими командами
30 липня, 15:00
27 липня Україна проведе третій свій матч на чемпіонаті Європи проти господарів Румунії
Збірна України з баскетболу U-18 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи
27 липня, 11:14
Сьогодні наша команда протистоятиме збірній Чехії
Україна поступилась Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу U-20
17 липня, 10:10
Німеччина – Україна (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)
Україна в напруженій грі поступилась Німеччині на старті чемпіонату Європи U-20
12 липня, 20:57

Новини

Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками
Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах
Дві нагороди та світовий рекорд: тріумфальний виступ українок на Всесвітніх іграх
Дві нагороди та світовий рекорд: тріумфальний виступ українок на Всесвітніх іграх
Потенційний суперник «Полісся» у Лізі конференцій хоче купити гравця з російського клубу
Потенційний суперник «Полісся» у Лізі конференцій хоче купити гравця з російського клубу
Санон увійшов в топ-10 в історії збірної України з баскетболу за реалізованими триочковими
Санон увійшов в топ-10 в історії збірної України з баскетболу за реалізованими триочковими
Дві бригади українців судитимуть матчі кваліфікації Ліги конференцій
Дві бригади українців судитимуть матчі кваліфікації Ліги конференцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
28K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
3796
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2648
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії
2325
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua