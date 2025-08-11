Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками

За кількістю офіційних матчів в складі збірної України Бобров вийшов на одноосібне четверте місце

У рейтингу скорерів збірної України Бобров увійшов до топ-5, обійшовши Окунськього

В'ячеслав Бобров вийшов на четверте місце за матчами у збірній України з баскетболу і увійшов в топ-5 за очками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна чоловіча збірна України здобула першу перемогу у матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027, обігравши 80:71 збірну Словаччини.

Один з лідерів збірної України В'ячеслав Бобров в цьому матчі за 22 хвилини набрав 18 очок та зібрав 8 підбирань. За підсумком гри Бобров покращив свої історичні показники в майці збірної України.

За кількістю офіційних матчів в складі національної збірної України В'ячеслав Бобров тепер вийшов на одноосібне четверте місце, обійшовши Максима Звонова. Пара лідерів рейтингу В'ячеслав Кравцов та Олександр Липовий також додали собі по два матчі на цьому тижні.

1. В'ячеслав Кравцов – 84 матчі

2. Олександр Липовий – 71 матч

3. Денис Лукашов – 67 матчів

4. В'ячеслав Бобров – 60 матчів

5. Максим Звонов – 59 матчів

6. Артем Пустовий – 54 матчі

7-8. Сергій Ліщук – 50 матчів

7-8. Олександр Мішула – 50 матчів

9-10. Олександр Окунський – 47 матчів

9-10. Максим Корнієнко – 47 матчів

В рейтингу скорерів збірної України В'ячеслав Бобров увійшов до топ-5, обійшовши Олександра Окунськього. Наступна ціль – Олександр Лохманчук, до якого 57 очок.

1. В'ячеслав Кравцов – 620

2. Сергій Ліщук – 596

3. Леонід Яйло – 558

4. Олександр Лохманчук – 545

5. В'ячеслав Бобров – 488

6. Олександр Окунський – 483

7. Денис Лукашов – 425

8. Артур Дроздов – 413

9. Артем Пустовий – 406

10. Сергій Гладир – 396

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.