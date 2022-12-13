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Боксер Берінчик присвятив перемогу над Менді українцям та Залужному

Юрій Лящук
glavcom.ua
Боксер Берінчик присвятив перемогу над Менді українцям та Залужному
Берінчик привіз чемпіонський пояс в Україну
фото з відкритих джерел

Коли команда Берінчика поїхала до тренувального табору, то були приємні новини про Херсон

Чемпіон Європи у легкій вазі Денис Берінчик (17 перемог 0 поразок, 9 нокаутів) розповів, кому присвятив перемогу над Іваном Менді. Про це повідомляє Xsport.

«Бій пройшов під нашу диктовку, пояс ми привезли в Україну. І ця перемога присвячується всім українцям та нашому генералу Валерію Залужному.

Оскільки в нас багато перемог. Навіть коли ми поїхали до тренувального табору, то були приємні новини про Херсон, про кавунчики. Ось так», – сказав Берінчик.

Бій Берінчик – Менді закінчився одностайним рішенням суддів на користь українського боксера.

Нагадаємо, Денис Берінчик перед початком бою з французом Іваном Менді вийшов на ринг у військовій формі з шевроном спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кракен».

Денис Берінчик, який до бою володів титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації) International, здобув також титул чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі.

Прикметно, що Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине (колишня назва до 2016 року міста Краснодон), Луганська область. З 2014 року місто перебуває під російською окупацією.

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Теги: бокс війна українці Денис Беринчик Валерій Залужний

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