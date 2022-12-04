Український боксер Берінчик здобув титул чемпіона Європи (відео)

Бій пройшов на стадіоні «Тоттенгем Готспур» в Лондоні

Денис Берінчик переміг одностайним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112

Вчора, 3 грудня, чемпіон у легкій вазі Денис Берінчик (16 перемог, 9 нокаутів) провів бій проти Івана Менді (47 перемог, 5 нічиїх, 1 поразка, 22 нокаутів). Про це повідомляє «Главком».

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Він переміг одностайним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112.

Денис здобув титули чемпіона Європи за версією Європейського боксерського союзу (EBU) та International WBO (Світова боксерська організація) у легкій вазі.

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Бій пройшов на стадіоні «Тоттенгем Готспур» в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу Світової боксерської ради (WBC) у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі з Дереком Чісорою.

Берінчик востаннє виходив в ринг у грудні 2021, тоді українець переміг Ісу Чанієва.

Менді у квітні цього року переміг Джанлуку Челью.

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Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.