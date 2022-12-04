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Український боксер Берінчик здобув титул чемпіона Європи (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Український боксер Берінчик здобув титул чемпіона Європи (відео)
Бій пройшов на стадіоні «Тоттенгем Готспур» в Лондоні
фото: скріншот з відео

Денис Берінчик переміг одностайним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112

Вчора, 3 грудня, чемпіон у легкій вазі Денис Берінчик (16 перемог, 9 нокаутів) провів бій проти Івана Менді (47 перемог, 5 нічиїх, 1 поразка, 22 нокаутів). Про це повідомляє «Главком».

Він переміг одностайним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112.

Денис здобув титули чемпіона Європи за версією Європейського боксерського союзу (EBU) та International WBO (Світова боксерська організація) у легкій вазі.

Бій пройшов на стадіоні «Тоттенгем Готспур» в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу Світової боксерської ради (WBC) у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі з Дереком Чісорою.

Берінчик востаннє виходив в ринг у грудні 2021, тоді українець переміг Ісу Чанієва.

Менді у квітні цього року переміг Джанлуку Челью.

Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: Лондон бокс Денис Беринчик

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