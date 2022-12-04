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Український боксер вийшов на ринг у військовій формі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український боксер вийшов на ринг у військовій формі
Денис Берінчик у формі спецпідрозділу «Кракен»
фото з відкритих джерел

Денис Берінчик перед початком бою вдягнув однострій спецпідрозділу «Кракен»

Український боксер Денис Берінчик перед початком бою з французом Іваном Менді вийшов на ринг у військовій формі з шевроном спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Кракен».

Відео поширила промоутерська компанія Top Rank у своєму Twitter-акаунті з підписом: «Денис Берінчик шанує рідну країну».

Бій Берінчик – Менді закінчився одностайним рішенням суддів на користь українського боксера.

Денис Берінчик, який до бою володів титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації) International, здобув також титул чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі.

Прикметно, що Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине (колишня назва до 2016 року міста Краснодон), Луганська область. З 2014 року місто перебуває під російською окупацією. 

Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі. Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Крім того, стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: будинок ворог місто окупанти бокс спорт

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