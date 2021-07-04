Шевченко назвав причину нищівної поразки від Англії на Євро і натякнув на відставку

Головний тренер збірної України нарікає на помилки в захисті і думає про своє майбутнє

Збірна України завершила свої виступи на Євро-2020. В чвертьфіналі вона поступилася англійській команді з великим рахунком. Головний тренер нашої команди Андрій Шевченко підбив підсумки зустрічі.

«У грі результат змінювався за рахунок епізодів. Я не думаю, що збірна України не показала того футболу, який вона сповідує. Ми не відмовилися від своїх принципів, епізодами грали добре, але в деяких моментах недопрацювали, наприклад, під час стандартів. Також позначилася травма Кривцова. Він – досвідчений захисник, має певну антропометрію. У нас немає таких міцних захисників, які можуть протистояти англійцям, особливо у верховій боротьбі», – сказав Шевченко.

Також головний тренер розповів про своє майбутнє.

«Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб’ємо підсумки, відзвітуємо за виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме», – підсумував Шевченко.

Раніше голова УАФ Андрій Павелко говорив, що роботою Шевченко він задоволений і відставка йому не загрожує. Втім, як видно, рішення прийматиме головний тренер.

Подробиці матчу: Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020. 0:4



