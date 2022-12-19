Боксера з партії Путіна затримала поліція під час перегляду матчу Чемпіонату світу

Пирог, який також є депутатом «Єдиної Росії», був затриманий в аеропорту Пулково

Колишнього чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг), російського боксера Дмитра Пирога затримали під час перегляду фінального матчу Чемпіонату світу з футболу. Про це овідомляє в соціальних мережах канал Baza.

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За інформацією ресурсу, Пирог, який також є депутатом «Єдиної Росії», був затриманий в аеропорту Пулково за образу поліцейського. Боксер, який дивився гру між Аргентиною та Францією разом із друзями, відмовився сплачувати рахунок у ресторані, і була викликана поліція.

Після нетривалої розмови боксера було затримано за образу.

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Нагадаємо, у фінальному матчі Чемпіонату світу у Катарі збірна Аргентини перемогла за підсумками серії пенальті. Команди не виявили переможця в основний та додатковий час, забивши по три м'ячі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.