Бойко допомогла своєму клубу здобути перемогу у плейоф чемпіонату Греції з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Бойко допомогла своєму клубу здобути перемогу у плейоф чемпіонату Греції з баскетболу
Бойко увійшла до заявки збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027

Бойко зіграла 14 хвилин, за які набрала 2 очка, зробила 2 підбирання, 2 передачі, 1 блок-шот

У втішному плейоф чемпіонату Греції з баскетболу за 5-8 місця «Протеас Вулас» українки Олени Бойко вдома здобув перемогу над «Яніною» 85:61 і повів в серії до двох перемог 1:0. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Бойко зіграла 14 хвилин, за які набрала 2 очка (1/2 двоочкові), зробила 2 підбирання, 2 передачі, 1 блок-шот при 3 фолах.

В NCAA цієї ночі Луїсвілл у фіналі конференції ACC програв у овертаймі Дюку 65:70. Євгенія Путра участі у матчі не брала.

Бойко увійшла до заявки збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. Уже 11 березня 2026 року збірна України зіграє у Ризі номінально домашній матч проти Чорногорії.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
