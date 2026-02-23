Головна Спорт Новини
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Команда української баскетболістки здолала «Відень Тімбервулвз» 83:66

Кулєша зіграла 28 хвилин, набрала 19 очок, зібрала 17 підбирань

Форвардиня збірної України з баскетболу Христина Кулєша оформила дабл-дабл в переможному матчі «УБІ» Грац в чемпіонаті Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Христини здолала «Відень Тімбервулвз» 83:66, українка зіграла 28 хвилин, набрала 19 очок (7/16 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), зібрала 17 підбирань, зробила 3 передачі, 4 перехоплення при 3 втратах та 2 фолах.

У Греції «Протеас Вулас» програв «Панатлітікосу» 62:92. Олена Бойко в цьому матчі відіграла 17 хвилин, набрала 10 очок (2/2 двоочкові, 2/4 триочкові), зробила 2 підбирання, 1 передачу при 1 фолі та 1 втраті.

Анастасія Ковтун за «Слованку» зіграла проти свого колишнього клубу «Хомутова» – нова команда українки програла 57:77. Ковтун провела на майданчику 21 хвилину, набрала 2 очка (1/3 двоочкові), зробила 2 підбирання при 1 втраті та 2 фолах.

В NCAA «LSU Тайгерс» обіграли «Міссурі Тайгерс» 108:55. Катерина Коваль за 9 хвилин набрала 13 очок (4/7 двоочкові, 5/6 триочкові), зробила 7 підбирань при 1 втраті.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

баскетбол

