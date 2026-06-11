Ексворотар «Динамо» відверто висловився про перехід Караваєва до «Шахтаря»

Денис Бойко: Рішення гравця заслуговує на повагу

Колишній воротар збірної України та київського «Динамо» Денис Бойко прокоментував перехід Олександра Караваєва з київського клубу до донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

34-річний захисник Олександр Караваєв перейшов до «Шахтаря» як вільний агент. Контракт «Шахтаря» з Караваєвим діятиме до 30 червня 2028 року.

«Я людина, яка народилася в Києві та все життя виховувалася в системі київського «Динамо». Мій батько також грав за «Динамо». Тому особисто мені подібну ситуацію сприймати непросто.

Однак зараз ми живемо в такий час. Я бачив розмову Григорія Михайловича Суркіса з Караваєвим після останнього матчу. Наскільки розумію, йшлося саме про це. Що саме говорив Григорій Михайлович і що відповідав Саша, я не знаю.

Це дуже непроста і багато в чому провокаційна тема. Якщо для мене, наприклад, Жуніор Мораєс – людина, яка приїхала сюди насамперед заробляти гроші, то Саша Караваєв – футболіст, який багато віддав нашій країні у футбольному плані: і національній збірній, і іншим клубам.

Тому, як я вже сказав, мені важко сприймати подібне, однак одне можу сказати точно: його вибір у будь-якому разі необхідно поважати», – заявив Денис Бойко.

Нагадаємо, новачок донецького «Шахтаря» Олександр Караваєв також поділився думками щодо переходу з київського «Динамо». Українець після семи сезонів у складі столичного гранда перейшов у лави найпринциповішого суперника «біло-синіх». Утім, Караваєв – вихованець «гірників». Оборонець зізнався, що донедавна не міг уявити повернення в рідний клуб.

«Коли грав в академії «Шахтаря» і випускався з неї, то були вже такі думки, що є шанси зачепитися, зіграти за першу команду – їздив на збори, але у офіційному матчі так і не вийшов. А згодом таких думок уже менше і менше було. Але для мене це показник: коли команда, що є чемпіоном країни, робить тобі пропозицію посилити її склад, то я вважаю, що це була сильна праця і що все це помічається», – пояснив Караваєв.

Наважився на контроверсійний перехід оборонець через брак ігрової практики в складі «Динамо» в кампанії 2025/26. Зокрема, в другій частині сезону він сім разів так і не вийшов із лави запасних. Бажання продовжувати грати регулярно було головним мотивом українця під час перемовин.