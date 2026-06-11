Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексворотар «Динамо» відверто висловився про перехід Караваєва до «Шахтаря»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Ексворотар «Динамо» відверто висловився про перехід Караваєва до «Шахтаря»
Олександр Караваєв перейшов до «Шахтаря» як вільний агент
фото: ФК Шахтар

Денис Бойко: Рішення гравця заслуговує на повагу

Колишній воротар збірної України та київського «Динамо» Денис Бойко прокоментував перехід Олександра Караваєва з київського клубу до донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

34-річний захисник Олександр Караваєв перейшов до «Шахтаря» як вільний агент. Контракт «Шахтаря» з Караваєвим діятиме до 30 червня 2028 року.

«Я людина, яка народилася в Києві та все життя виховувалася в системі київського «Динамо». Мій батько також грав за «Динамо». Тому особисто мені подібну ситуацію сприймати непросто.

Однак зараз ми живемо в такий час. Я бачив розмову Григорія Михайловича Суркіса з Караваєвим після останнього матчу. Наскільки розумію, йшлося саме про це. Що саме говорив Григорій Михайлович і що відповідав Саша, я не знаю.

Це дуже непроста і багато в чому провокаційна тема. Якщо для мене, наприклад, Жуніор Мораєс – людина, яка приїхала сюди насамперед заробляти гроші, то Саша Караваєв – футболіст, який багато віддав нашій країні у футбольному плані: і національній збірній, і іншим клубам.

Тому, як я вже сказав, мені важко сприймати подібне, однак одне можу сказати точно: його вибір у будь-якому разі необхідно поважати», – заявив Денис Бойко.

Нагадаємо, новачок донецького «Шахтаря» Олександр Караваєв також поділився думками щодо переходу з київського «Динамо». Українець після семи сезонів у складі столичного гранда перейшов у лави найпринциповішого суперника «біло-синіх». Утім, Караваєв – вихованець «гірників». Оборонець зізнався, що донедавна не міг уявити повернення в рідний клуб.

«Коли грав в академії «Шахтаря» і випускався з неї, то були вже такі думки, що є шанси зачепитися, зіграти за першу команду – їздив на збори, але у офіційному матчі так і не вийшов. А згодом таких думок уже менше і менше було. Але для мене це показник: коли команда, що є чемпіоном країни, робить тобі пропозицію посилити її склад, то я вважаю, що це була сильна праця і що все це помічається», – пояснив Караваєв.

Наважився на контроверсійний перехід оборонець через брак ігрової практики в складі «Динамо» в кампанії 2025/26. Зокрема, в другій частині сезону він сім разів так і не вийшов із лави запасних. Бажання продовжувати грати регулярно було головним мотивом українця під час перемовин.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Денис Бойко Олександр Караваєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» і «Динамо» стартуватимуть на євроарені в різний час
Спекотне літо і гаряча осінь. Що очікує на «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ та «Полісся» в єврокубках
21 травня, 21:45
Аутсайдерам доведеться зіграти в інший день
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
13 травня, 18:10
Українці тріумфували у Польщі
Юнацька збірна України стала переможцем Турніру розвитку УЄФА
14 травня, 12:40
Андрій Ярмоленко в матчі з «Полтавою» забив свій 123-й гол в Чемпіонаті України
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі
16 травня, 15:06
Тарас Степаненко залишає поле в останньому матчі в кар’єрі
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
21 травня, 17:42
Світова першість з футболу пройде без присутності Путіна
Стало відомо, чи відвідає диктатор Путін Чемпіонат світу з футболу
5 червня, 11:00
Енді Робертсон попрощався з «Енфілдом»
«Тоттенгем» підтвердив трансфер зірки «Ліверпуля»
5 червня, 17:29
Мехіко прийматиме матч-відкриття Чемпіонату світу 2026 уже 11 червня
У Мехіко влада скасувала заняття у школах напередодні Чемпіонату світу
9 червня, 21:46
Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим
Одіозний росіянин з МОК образив Мессі та Роналду перед стартом Чемпіонату світу
Вчора, 14:47

Новини

«Сокіл» дізнався суперників у Континентальному кубку 2026/27 з хокею
«Сокіл» дізнався суперників у Континентальному кубку 2026/27 з хокею
Ексворотар «Динамо» відверто висловився про перехід Караваєва до «Шахтаря»
Ексворотар «Динамо» відверто висловився про перехід Караваєва до «Шахтаря»
Мексика – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч-відкриття Чемпіонату світу 2026
Мексика – Південна Африка. Прогноз і анонс на матч-відкриття Чемпіонату світу 2026
Збірна України дізналась суперниць у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України дізналась суперниць у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Гравець збірної України став віцечемпіоном Хорватії з баскетболу
Гравець збірної України став віцечемпіоном Хорватії з баскетболу
Стало відомо, чи відвідає Трамп першу гру США на Чемпіонаті світу з футболу 2026
Стало відомо, чи відвідає Трамп першу гру США на Чемпіонаті світу з футболу 2026

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну