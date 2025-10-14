Зять Суркіса повідомив, що легіонер «Динамо» свою першу зарплату віддав ЗСУ

Біловар: Бленуце дав відповідь стосовно своєї позиції

Захисник «Динамо» Крістіан Біловар, який також є зятем президента «Динамо» Ігоря Суркіса, розповів Денису Бойко, як у команді ставляться до румунського легіонера Владіслава Бленуце.

«Спочатку, коли він прийшов – це було під час перерви на збірні, – він приїхав, і коли почали виходити всі ці новини про його тікток, якщо не помиляюся, і тікток його дружини, всі спочатку до нього так ставилися, тому що він не дав відповідь стосовно своєї позиції. І коли він уже дав відповідь стосовно своєї позиції – що він підтримує Україну, підтримує наших військових, свою першу заробітну плату всю він відправив ЗСУ – після цього всього це якось стало все…», – сказав Біловар.

Він також зазначив, що рішення про переказ коштів Бленуце ухвалив самостійно.

«Я до нього після цього підійшов, питаю: «Тобі сказали чи ти сам вирішив так зробити?» Він каже: «Я сам вирішив так зробити, але мене люди трохи неправильно зрозуміли, тому що я постив ці відео не тому, що я підтримую Росію, а тому, що там саме в цих відео…», – я їх просто не дивився, а коли він мені це сказав, я тоді це зрозумів. В цих відео були якісь, як він сказав, висловлювання про ЛГБТ-ком’юніті, і він з його дружиною – проти цього ЛГБТ-ком’юніті. Їм попалися оці відео, де, я не буду називати ім’я людини, і він висловлювався проти цього ЛГБТ. Тобто у нас в країні теж є люди, які висловлюються проти ЛГБТ-ком’юніті. Так, я ні в якому разі не виправдовую його. Якщо ти їдеш у таку країну, як мінімум ти маєш повидаляти ці всі відео н###й зі своїх соцмереж, і щоб їх і близько там не було. Але так, він сам прийняв таке рішення і відправив усю свою першу заробітну плату до лав ЗСУ», – заявив Біловар.

Після того, як «Динамо» вже оголосило про контракт з Бленуце, у його соцмережах знайшли репости російського пропагандиста Володимира Соловйова, де він називає молдавську владу «пі..ми».

З постів можна зробити припущення, що футболіст захоплюється російською культурою, наприклад, серіалом «Бригада» .

ЗМІ писали, що дружина гравця також робила репости виступів президента РФ Володимира Путіна.

Все це з'являлося у соцмережах футболіста вже після великого вторгнення Росії до України. Після скандалу футболіст почав закривати свої сторінки у тік-тоці та в Instagram.

