Зять Суркіса повідомив, що легіонер «Динамо» свою першу зарплату віддав ЗСУ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Зять Суркіса повідомив, що легіонер «Динамо» свою першу зарплату віддав ЗСУ
Біловар зазначив, що рішення про переказ коштів Бленуце ухвалив самостійно

Біловар: Бленуце дав відповідь стосовно своєї позиції

Захисник «Динамо» Крістіан Біловар, який також є зятем президента «Динамо» Ігоря Суркіса, розповів Денису Бойко, як у команді ставляться до румунського легіонера Владіслава Бленуце.

«Спочатку, коли він прийшов – це було під час перерви на збірні, – він приїхав, і коли почали виходити всі ці новини про його тікток, якщо не помиляюся, і тікток його дружини, всі спочатку до нього так ставилися, тому що він не дав відповідь стосовно своєї позиції. І коли він уже дав відповідь стосовно своєї позиції – що він підтримує Україну, підтримує наших військових, свою першу заробітну плату всю він відправив ЗСУ – після цього всього це якось стало все…», – сказав Біловар.

Він також зазначив, що рішення про переказ коштів Бленуце ухвалив самостійно.

«Я до нього після цього підійшов, питаю: «Тобі сказали чи ти сам вирішив так зробити?» Він каже: «Я сам вирішив так зробити, але мене люди трохи неправильно зрозуміли, тому що я постив ці відео не тому, що я підтримую Росію, а тому, що там саме в цих відео…», – я їх просто не дивився, а коли він мені це сказав, я тоді це зрозумів. В цих відео були якісь, як він сказав, висловлювання про ЛГБТ-ком’юніті, і він з його дружиною – проти цього ЛГБТ-ком’юніті. Їм попалися оці відео, де, я не буду називати ім’я людини, і він висловлювався проти цього ЛГБТ. Тобто у нас в країні теж є люди, які висловлюються проти ЛГБТ-ком’юніті. Так, я ні в якому разі не виправдовую його. Якщо ти їдеш у таку країну, як мінімум ти маєш повидаляти ці всі відео н###й зі своїх соцмереж, і щоб їх і близько там не було. Але так, він сам прийняв таке рішення і відправив усю свою першу заробітну плату до лав ЗСУ», – заявив Біловар.

Після того, як «Динамо» вже оголосило про контракт з Бленуце, у його соцмережах знайшли репости російського пропагандиста Володимира Соловйова, де він називає молдавську владу «пі..ми».

З постів можна зробити припущення, що футболіст захоплюється російською культурою, наприклад, серіалом «Бригада» .

ЗМІ писали, що дружина гравця також робила репости виступів президента РФ Володимира Путіна.

Все це з'являлося у соцмережах футболіста вже після великого вторгнення Росії до України. Після скандалу футболіст почав закривати свої сторінки у тік-тоці та в Instagram.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

