«Ворскла» стартувала з нічиєї у жіночому Кубку Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Ворскла» стартувала з нічиєї у жіночому Кубку Європи
«Ворскла» (Україна) – «Фортуна» (Данія) – 1:1 (1:1)

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 жовтня.

У середу, 8 жовтня жіноча команда полтавської «Ворскли» проводила перший матч другого раунду Кубку Європи УЄФА, в якому зустрічалася з данською «Фортуною». Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

На 24-й хвилині українки відкрили рахунок: після флангової передачі Роксолана Кравчук ударом головою переправила м’яч у дальній кут – без шансів для воротаря суперниць. Утім, ще до перерви данки відновили рівновагу – Гансен точно пробила метрів із 14 у верхній дальній кут.

У другому таймі, попри активність обох команд, рахунок не змінився. У підсумку результативна нічия – 1:1. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 жовтня.

Жіночий Кубок Європи УЄФА. Другий раунд. Перший матч

«Ворскла» (Україна) – «Фортуна» (Данія) – 1:1 (1:1)

Голи: Кравчук (24) – Гансен (31).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

